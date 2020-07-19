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Мир

В сети сообщили об экстренной госпитализации Лукашенко: что известно о состоянии здоровья президента Беларуси

21:42 19 июля 2020
Лукашенко

В воскресенье, 19 июля, в СМИ сообщили, что президент Лукашенко, против которого в стране проходят масштабные митинги, экстренно госпитализирован в больницу якобы с гипертоническим кризом.

Позже пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, на просьбу российского сайта «РИА-Новости» прокомментировать информацию, заявила: «Традиционное — не дождетесь».

Сообщения о том, что Лукашенко доставили в больницу, появились в некоторых Telegram-каналах. В частности, Telegram-канал «Незыгарь» написал, что состояние Лукашенко ухудшилось вскоре после встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Александр Григорьевич Лукашенко — президент Беларуси и Верховный главнокомандующий Вооруженных силы Беларуси с 20 июля 1994 года. Пять раз подряд он побеждал на президентских выборах. Находится на этом посту дольше всех европейских глав государств — 26 лет.

В этом году выборы в Беларуси пройдут 9 августа.

Напомним, Александр Лукашенко в очередной раз баллотируется в президенты Беларуси, несмотря на низкий рейтинг. Его потенциальные конкуренты на предстоящих выборах объединили усилия и сегодня провели в Минске первый официально разрешенный митинг, который собрал около 10 тысяч человек.

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