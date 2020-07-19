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Мир

Митинг соперницы Лукашенко на выборах собрал около 10 тысяч человек в Минске (фото, видео)

20:20 19 июля 2020
митинг

В воскресенье, 19 июля, в столице Беларуси Минске прошел первый официально разрешенный властями митинг оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. В митинге также участвовали другие представители оппозиции — Мария Колесникова и Вероника Цепкало.

На легальный митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской, жены арестованного режимом Лукашенко Сергея Тихановского, в парк Дружбы народов пришли около 10 тысяч человек.

Люди начали приходить к месту его проведения еще за полчаса до начала и продолжали подходить на протяжении всей акции. СМИ сообщали о проблемах с мобильной связью и интернетом в месте проведения митинга.

Видео в Twitter опубликовал блогер Մιtαuskαs.

«А тем временем в Минске на встрече с оппозиционным кандидатом в президенты Светланой Тихановской (женой арестованного режимом Лукашенко Сергея Тихановского)», — подпись под роликом.

Напомним, после того, как ЦИК Беларуси не зарегистрировал кандидатом в президенты Виктора Бабарико, в Минске и других городах прошли акции протеста. Оппозиция объединилась и призывает не голосовать за действующего главу государства.

По данным некоторых социологических опросов, рейтинг президента Беларуси Лукашенко не превышает 5%.

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