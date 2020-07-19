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Происшествия

Смертельное ДТП под Ровно: есть погибшие и пострадавшие

23:20 19 июля 2020
ДТП под Ровно

Помимо тройного ДТП под Харьковом воскресный день 19 июля также огорчил украинцев информацией об аварии в Ровенской области, где вблизи поселка Клевань на автодороге «Устилуг-Луцк-Ровно» столкнулись два автомобиля «ВАЗ» и иномарка Toyota.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля «ВАЗ» сначала столкнулся с попутным аналогичным автомобилем, после чего выехал на встречную полосу и протаранил Toyota.

В результате аварии погиб водитель одного из «Вазов», а его жена и двое детей с травмами были госпитализированы. Водитель Toyota и его жена остались на месте аварии, решался вопрос их госпитализации.

На месте происшествия работают полицейские Ровенского районного отделения полиции, следственного управления и спасатели. Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном ДТП, которое случилось в воскресенье, 19 июля: на трассе Киев — Чоп, возле поворота на село Ивановцы в районе Мукачево — столкнулись легковой автомобиль Mazda и грузовик. От столкновения грузовое авто с песком вспыхнуло. Погибли три человека в легковой машине, среди которых дети 11 и 13 лет. Кроме того, по информации местных СМИ, в аварии погиб 56-летний главный тренер ФК «Мункач» Виктор Ряшко, известный по работе с «Закарпатьем» с 1998 по 2005 год. Под его руководством ужгородская команда играла в высшей лиге чемпионата Украины.

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