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Фура раздавила легковое авто под Мукачево: в страшной аварии погиб экс-тренер "Закарпатья" и двое детей (фото, видео)
В воскресенье, 19 июля, на трассе Киев — Чоп произошло смертельное ДТП. Днем ранее в аварии под Одессой погибли шесть человек.
Авария случилась возле поворота на село Ивановцы в районе Мукачево — столкнулись легковой автомобиль Mazda и грузовик.
От столкновения грузовое авто с песком вспыхнуло. Погибли три человека в легковой машине, среди которых дети 11 и 13 лет.
Издание Mukachevo.net, ссылаясь на свои источники в полиции, сообщает, что в аварии погиб 56-летний главный тренер ФК «Мункач» Виктор Ряшко, известный по работе с «Закарпатьем» с 1998 по 2005 год. Под его руководством ужгородская команда играла в высшей лиге чемпионата Украины.
В память о Викторе Ряшко матч первой лиги между «Минаем» и «Металлургом» начался с минуты молчания.
Виктор Ряшко
Единственный человек, выживший в легковушке после ДТП, жена тренера. Ее доставили в мукачевскую больницу святого Мартина. Сейчас устанавливаются личности двух других погибших, но известно, что это были дети.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о страшном ДТП в Козине под Киевом, в котором погибли родители и двое детей. Еще один ребенок в тяжелом состоянии находится в больнице.609
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Фура раздавила легковое авто под Мукачево: в страшной аварии погиб экс-тренер "Закарпатья" и двое детей (фото, видео)
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