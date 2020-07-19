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Происшествия

Фура раздавила легковое авто под Мукачево: в страшной аварии погиб экс-тренер "Закарпатья" и двое детей (фото, видео)

18:29 19 июля 2020
ДТП

В воскресенье, 19 июля, на трассе Киев — Чоп произошло смертельное ДТП. Днем ранее в аварии под Одессой погибли шесть человек.

Авария случилась возле поворота на село Ивановцы в районе Мукачево — столкнулись легковой автомобиль Mazda и грузовик.

От столкновения грузовое авто с песком вспыхнуло. Погибли три человека в легковой машине, среди которых дети 11 и 13 лет.

Издание Mukachevo.net, ссылаясь на свои источники в полиции, сообщает, что в аварии погиб 56-летний главный тренер ФК «Мункач» Виктор Ряшко, известный по работе с «Закарпатьем» с 1998 по 2005 год. Под его руководством ужгородская команда играла в высшей лиге чемпионата Украины.

В память о Викторе Ряшко матч первой лиги между «Минаем» и «Металлургом» начался с минуты молчания.

Виктор Ряшко

Единственный человек, выживший в легковушке после ДТП, жена тренера. Ее доставили в мукачевскую больницу святого Мартина. Сейчас устанавливаются личности двух других погибших, но известно, что это были дети.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о страшном ДТП в Козине под Киевом, в котором погибли родители и двое детей. Еще один ребенок в тяжелом состоянии находится в больнице.

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Фура раздавила легковое авто под Мукачево: в страшной аварии погиб экс-тренер "Закарпатья" и двое детей (фото, видео)

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