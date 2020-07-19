Знаменитый мотогонщик разбился на трассе: видео жуткого падения

Шестикратный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP 27-летний испанец Марк Маркес серьезно пострадал при падении с мотоцикла на огромной скорости в первой гонке сезона.

Действующий чемпион, которому в декабре прошлого года доверили сделать первый символический удар по мячу перед матчем «Барселона» — «Реал», по ходу гонки сумел вырвался в лидеры, но допустил ошибку и вылетел на гравий. Тем не менее, Маркес смог удержать равновесие и вернулся в гонку 16-м.

К сожалению, через некоторое время Марка, который после ошибки сумел отыграть 12 (!) позиций, ожидал еще один вылет с трассы. На сей раз все закончилось жутким падением, после которого прославленного гонщика унесли на носилках.

Позже у Маркеса диагностировали перелом стержня плечевой кости (также есть подозрение на паралич лучевого нерва). Ему предстоит операция. Есть опасения, что сезон для испанца завершился, едва начавшись.

Отметим, что Марк Маркес — самый молодой гонщик, завоевавший шесть титулов чемпиона мира MotoGP. При этом в октябре прошлого года испанец стал триумфатором четвертый сезон подряд (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 годы).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 25-летний британский мотогонщик Бен Годфри погиб после столкновения с соперником.

Фото Twitter MotoGP

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