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Мир

В Багдаде неспокойно: посольство США в Ираке обстреляли ракетами типа "Катюша"

0:25 20 июля 2020
Ракетный обстрел посольства

В воскресенье, 19 июля, в столице Ирака Багдаде зафиксирована очередная ракетная атака на посольство Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на агентство MEHR.

«Иракские источники сообщили о ракетном нападении на посольство США в Багдаде в воскресенье», — говорится в сообщении.

Отмечается, что посольство США было атаковано тремя ракетами типа «Катюша». Они упали вокруг здания дипломатического представительства.

Как известно, ракетные обстрелы в «Зелёной зоне» Багдада, где находится посольство США, проходят регулярно. К счастью, меткость стрелявших оставляет желать лучшего, поэтому обходится без больших человеческих жертв.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Украине разоблачили двух иностранцев, которые устроили в Харьковской области пункт переправки наемников в Сирию и Ирак. Всем будущим боевикам «Исламского государства» выдавались деньги и документы для выезда. По организованному коридору в сирийско-иракскую зону в 2013—2015 годах выезжали жители Северного Кавказа, стран Закавказья и Центральной Азии.

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