Короткая "скамейка запасных"? "Слуги" отправят на выборы мэра Тернополя комика из шоу Зеленского

Похоже, быстрый рост рядов партии «Слуга народа» летом 2019 года привел к тому, что в ней оказалось слишком много людей, весьма далеких от политики — рестораторов, артистов, представителей других «творческих» профессий.

Пока что трудно оценить, насколько оправдана ставка «слуг» на непрофессионалов, но чем чревата нехватка опытных политбойцов, показывает реакция украинцев на решение партии о выдвижении кандидата на пост мэра Киева.

Тем не менее, политсила президента продолжает, очевидно, действовать по принципу «лучше свой, пусть и без опыта», и выдвигает на выборах кадры, хоть каким-то образом связанные с предыдущей деятельностью Владимира Зеленского.

Так, по решению Слуга народа" в мэры Тернополя от партии будет баллотироваться комик и ведущий Виктор Гевко.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Гевко является активным участником юмористических шоу, которые ранее создал и вел Владимир Зеленский. Он — трехкратный победитель «Рассмеши комика», автор и актер скетч-шоу «Країна У», и «Одного разу під Полтавою» (где сыграл роль Кума Виктора), участник проекта 95 Квартала «Бойцовский клуб», а также капитан команды «VIP-Тернополь», которая несколько раз принимала участие в «Лиге смеха».

Также Гевко занимается проведением свадеб и корпоративов, предлагая такие услуги, в частности, на странице в Instagram.

На президентских выборах в 2019-м он был руководителем избирательного штаба Владимира Зеленского в Тернопольской области. Месяц назад вошел в совет тернопольской облорганизации партии «Слуга народа», которой руководит которой его старший брат — нардеп Владимир Гевко.

Если партия утвердит его в качестве кандидата на выборах, то ключевым оппонентом актера будет действующий глава города, «свободовец» Сергей Надал.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что за кресло мэра Черкасс может побороться народный депутат от фракции «Слуга народа», уроженец Черкасс, Александр Скичко, который до начала политической карьеры был популярным артистом и шоуменом, телеведущим. В мае 2017 года был одним из ведущих песенного конкурса «Евровидение».

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