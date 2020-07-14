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Общество и люди

Ресторан "Велюр" кума Ермака Тищенко влип в новый скандал: что произошло

12:49 14 июля 2020
ресторан

Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко, который хочет стать мэром Киева, снова попал в очередной скандал со своим рестораном «Велюр».

Об этом на Facebook пишет депутат от «Голоса» Александра Устинова.

«Слуга народа» Николай Тищенко и его ресторан «Велюр» снова плюнули на правила для всех, потому что, когда ты народный депутат, то правила тебе не писаны!", — так Устинова прокомментировала рекламу «Велюра», который приглашает посетителей, не взирая на запрет Кабмина для предприятий общепита (работать ресторанам можно с 7:00 до 23:00).

«Мало того, что теперь кандидат в мэры не только не делает это за закрытыми дверями, но и рекламу в Instagram своего элитного ресторана дает. «Город засыпает, но не «Велюр»! Это уже издевательство над всеми порядочными бизнесменами, которые выживают, как могут. Плевали они нам всем в лицо», — возмущается Устинова.

Напомним, нардеп Тищенко стал главой партийной организации «Слуга народа» в Киеве. Он уже начал свою предвыборную кампанию — завез песок в Святошинский район столицы, «засветился» с парой детских книг.

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