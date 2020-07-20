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В России пропал самолет Ан-2 с шестью людьми на борту
В Российской Федерации, власти которой спешно перебрасывают войска к границам Украины, произошло ЧП с самолетом Ан-2, который вылетел из населенного пункта Кырен в Бурятии и перестал выходит на связь.
Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, самолет Ан-2 (бортовой номер 71 276) авиакомпании «Феникс» перестал выходить на связь в 20.21 мск.
На борту воздушного судна находятся шесть человек, из них двое человек экипажа и четыре пассажира.
«Ан-2 совершил взлет из населенного пункта Кырен в Бурятии, точный маршрут следования не известен», — цитирует телеканал главк российскйого МЧС.
На поиски борта из Иркутска уже вылетел самолет Ан-26 авиакомпании «Ираэро». В 00:30 мск к поискам должен присоединится Ан-2 авиакомпания ''Феникс". По предварительной информации, самолет совершал химическую обработку полей, заявка на полет не была одобрена.
В ведомстве добавили, что, согласно информации координационного центра по поиску бортов в Новосибирске, самолет может находиться на территории Иркутской области.
Напомним, что в марте в России разбился военный самолет Су-27, который пролетал над акваторией Черного моря. На его борту находился один человек.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что 15 июля в Турции произошло крушение разведывательного самолета, которое привело к гибели семи военных, включая двух пилотов. Самолет с понедельника выполнял разведывательные полеты в провинциях Ван и Хаккари. Затем сообщили о том, что он разбился на горе Артос.45
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