В России пропал самолет Ан-2 с шестью людьми на борту

В Российской Федерации, власти которой спешно перебрасывают войска к границам Украины, произошло ЧП с самолетом Ан-2, который вылетел из населенного пункта Кырен в Бурятии и перестал выходит на связь.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, самолет Ан-2 (бортовой номер 71 276) авиакомпании «Феникс» перестал выходить на связь в 20.21 мск.

На борту воздушного судна находятся шесть человек, из них двое человек экипажа и четыре пассажира.

«Ан-2 совершил взлет из населенного пункта Кырен в Бурятии, точный маршрут следования не известен», — цитирует телеканал главк российскйого МЧС.

На поиски борта из Иркутска уже вылетел самолет Ан-26 авиакомпании «Ираэро». В 00:30 мск к поискам должен присоединится Ан-2 авиакомпания ''Феникс". По предварительной информации, самолет совершал химическую обработку полей, заявка на полет не была одобрена.

В ведомстве добавили, что, согласно информации координационного центра по поиску бортов в Новосибирске, самолет может находиться на территории Иркутской области.

Напомним, что в марте в России разбился военный самолет Су-27, который пролетал над акваторией Черного моря. На его борту находился один человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 15 июля в Турции произошло крушение разведывательного самолета, которое привело к гибели семи военных, включая двух пилотов. Самолет с понедельника выполнял разведывательные полеты в провинциях Ван и Хаккари. Затем сообщили о том, что он разбился на горе Артос.

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