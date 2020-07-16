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В Турции разбился самолет с военными: много погибших
В Турции произошло крушение разведывательного самолета, которое привело к смертям семи военных, включая двух пилотов. Напомним, 17 июня в ходе очередного испытательного полета обновленного самолета «Дельфин» в Одессе погибли военный летчик первого класса, летчик-испытатель полковник запаса Олег Синица и его коллега, летчик Юрий Жуковский.
Как сообщило агентство «Анадолу» со ссылками на министерство внутренних дел страны, самолет с понедельника выполнял разведывательные полеты в провинциях Ван и Хаккари.
Известно, что в последний раз пилоты выходили на связь с центром управления полетами в среду, 15 июля, после чего примерно через 10 минут судно пропало с радаров.
Упало судно на горе Артос.
Напомним, в мае в Пакистане произошло крушение лайнера авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии», а недавно стало известно, что причиной ЧП стала болтовня пилотов о коронавирусе. В результате они отвлеклись и это привело к гибели 97 человек.8
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