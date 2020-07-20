Голуби помогут женщинам: ученые научили птиц диагностировать рак груди

Так как в молочной железе раковая опухоль развивается без симптомов, очень важно научиться его вовремя диагностировать.

Именно этому был посвящен эксперимент, который проводили ученых из Университета Айовы (США), пишет National Geographic со ссылкой на Science.

Сизых голубей научили вполне профессионально отличать доброкачественные опухоли молочной железы от злокачественных.

После соответствующего обучения птицы оказались способны достоверно отличать опухоль молочной железы от доброкачественных образований на фотографиях. Что еще интереснее, голуби научились применять полученные знания к следующему набору тестовых образцов.

В трёх экспериментах ученых принимали участие сизые голуби, которых держали в индивидуальных камерах на специальной диете. Им демонстрировали снимки образцов доброкачественных и злокачественных образований молочных желез, и если птица правильно указывала тип опухоли, ей давали корм.

Курс обучения продлился 15 дней. В ходе первого эксперимента голубям показывали гистологические препараты новообразований при разном увеличении, во втором эксперименте демонстрировали рентгеновские снимки характерных для опухоли микрокальцификаций, а в третьем — маммограммы с уплотнениями без кальцификатов, а также различные изображения с образцами как злокачественных, так и доброкачественных опухолей.

В итоге птицы научились отыскивать характерные для онкологических заболеваний микрокальцификации на маммографических снимках. Точность восприятия голубей, что вполне закономерно, зависела от наличия цвета в изображении и качества снимка.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что популярная голливудская актриса Анджелина Джоли в 2013 году сделала операцию по удалению молочных желез и замене их имплантатами, о чем написала в прошлом году в статье для The New York Times. В ней звезда рассказала, что вероятность развития рака молочной железы у женщин обычно равняется 13 процентам. У нее этот показатель был гораздо выше: риск развития рака груди составил 87 процентов, а рака яичников — 50 процентов. Из-за высокого риска специалисты рекомендовали ей сделать профилактические операции. Джоли была проведена двойная мастэктомия, а позже она удалила яичники и фаллопиевы трубы.

16

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter