- 04:25 Ночная драка со стрельбой в Киеве: пострадали три человека
- 03:55 Миссия "Надежда": первая арабская страна отправила космический зонд к Марсу
- 03:25 Хотя бы раз в неделю: ученые выяснили, как сексуальная активность влияет на продолжительность жизни
- 02:47 Голуби помогут женщинам: ученые научили птиц диагностировать рак груди
- 02:23 Массовая эвакуация: в Днепре горело студенческое общежитие
- 01:55 В России пропал самолет Ан-2 с шестью людьми на борту
- 01:25 Месяц – муж, месяц – жена: в Раде анонсировали важные изменения в законодательство относительно декретов
- 00:55 Снова "кумовство": "слуги" отправят на выборы мэра Тернополя комика из шоу Зеленского
- 00:25 В Багдаде неспокойно: посольство США в Ираке обстреляли ракетами типа "Катюша"
- 19.07 23:51 "Ответка" Путину на "проверку войск": в Черное море вошел эсминец ВМС США
- 19.07 23:38 Знаменитый мотогонщик разбился на трассе: видео жуткого падения
- 19.07 23:20 Смертельное ДТП под Ровно: есть погибшие и пострадавшие
Хотя бы раз в неделю: ученые выяснили, как сексуальная активность влияет на продолжительность жизни
Ученые Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) решили выяснить, как наряду с физической активностью и диетой на продолжительность жизни влияют занятия сексом.
Для этого в течение 11 лет они изучали сведения, касающиеся 15 269 человек, средний возраст которых составлял 39 лет, пишет Mirror.
При этом было выяснено, что порядка 72% испытуемых были сексуально активны минимум раз в месяц, 36% участников — минимум раз в неделю.
За исследовательский период умерли 228 человек, в том числе от последствий рака и болезней сердца.
Авторы работы оценили интенсивность смертности в двух группах — редко и часто имевших интимную близость людей. Они заключили, что высокая сексуальная активность позитивно влияет на продолжительность человеческой жизни — благодаря ей снижается риск преждевременной смерти.
«Секс каждую неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 21%, от рака на 69% и на 48% от любой другой причины», — сообщили научные эксперты.
Они объясняют оздоровительный эффект сексуальных отношений выработкой химических соединений, улучшающих психическое здоровье, активизирующих «клетки-киллеры» иммунной системы, уничтожающие патогены. В результате уменьшается вероятность появления опухолевых, вирусных заболеваний, легочных инфекций.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению врача-геронтолога, волшебной таблетки от старости нет, но затормозить ее и укрепить память можно.60
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сети сообщили об экстренной госпитализации Лукашенко: что известно о состоянии здоровья президента Беларуси
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»