Хотя бы раз в неделю: ученые выяснили, как сексуальная активность влияет на продолжительность жизни

Ученые Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) решили выяснить, как наряду с физической активностью и диетой на продолжительность жизни влияют занятия сексом.

Для этого в течение 11 лет они изучали сведения, касающиеся 15 269 человек, средний возраст которых составлял 39 лет, пишет Mirror.

При этом было выяснено, что порядка 72% испытуемых были сексуально активны минимум раз в месяц, 36% участников — минимум раз в неделю.

За исследовательский период умерли 228 человек, в том числе от последствий рака и болезней сердца.

Авторы работы оценили интенсивность смертности в двух группах — редко и часто имевших интимную близость людей. Они заключили, что высокая сексуальная активность позитивно влияет на продолжительность человеческой жизни — благодаря ей снижается риск преждевременной смерти.

«Секс каждую неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 21%, от рака на 69% и на 48% от любой другой причины», — сообщили научные эксперты.

Они объясняют оздоровительный эффект сексуальных отношений выработкой химических соединений, улучшающих психическое здоровье, активизирующих «клетки-киллеры» иммунной системы, уничтожающие патогены. В результате уменьшается вероятность появления опухолевых, вирусных заболеваний, легочных инфекций.

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