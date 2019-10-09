Прямая линия

Волшебной таблетки от старости нет, но затормозить ее и укрепить память можно, — врач-геронтолог

К зрелым годам часто применяют элегические эпитеты: серебряный возраст, золотая осень жизни. Но многие пожилые люди знают, что старость — это «букет» болезней, слабость и дряхлость, депрессия. Как сделать жизнь пожилого человека более комфортной? Что поможет укрепить память? Какие процедуры могут затормозить старение? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии ответил геронтолог, заместитель директора Института геронтологии имени Д. Ф. Чеботарева НАМН Украины доктор медицинских наук, профессор Валерий Шатило. Ранее «ФАКТЫ» публиковали советы академика Николая Стражеско, как замедлить старение. Тем временем американские ученые провели первое клиническое испытание «лекарства от старения» — коктейля из препаратов сенолитиков, которые очищают организм от старых, токсичных клеток.

«Многие люди стареют слишком быстро: их биологический возраст превышает календарный»

*— Здравствуйте, Валерий Брониславович! Звонит Мирослава из Киева, 61 год. Человек какого возраста считается пожилым?

— В Украине это люди старше 60 лет. За рубежом, где продолжительность жизни выше и более поздний выход на пенсию, это возраст выше 65 лет. Старческие годы начинаются с 75 лет, а те, кто дожил до 90, считаются долгожителями.

К сожалению, у нас стареющая страна: около 23 процентов пожилых и старых людей. В Черниговской, Житомирской, Сумской и ряде других областей — больше 25 процентов. Но ориентироваться только на паспортный возраст неправильно. Нужно определять и биологический возраст. Один человек на пенсии выглядит бодрым, моложавым, а другой — еще до выхода на заслуженный отдых чувствует себя старым и уставшим. Старение у каждого происходит по-разному. Нередко, как показывают наши исследования, процессы ускоренного старения могут начаться в 30—35 лет.

— Как определяют биологический возраст?

— По методике, разработанной в нашем институте, мы выясняем темп старения — нормальный или ускоренный. Человек проходит ряд исследований, выполняет тесты, определяющие, как работают его органы и системы. Например, чтобы понять, сколько лет сердцу и сосудам, измеряем давление, частоту пульса в покое и после 10—20 приседаний, проверяем максимальный уровень потребления кислорода и так далее. Тестируем другие системы: дыхательную, костно-мышечную, нервную, а также анализируем показатели биохимического исследования крови, определяем некоторые молекулярные биомаркеры старения.

Данные (чем их больше, тем точнее будет результат) вводят в компьютерную программу. Она определяет, что, например, биологический возраст сердечно-сосудистой системы, как и костно-мышечной, превышает календарный на пять — семь лет, а нервная система соответствует паспорту. На те звенья, где есть превышение, мы стараемся повлиять, разрабатывая конкретные рекомендации для каждого пациента. К сожалению, у многих людей биологический возраст превышает календарный. Сейчас мы совершенствуем эту программу, и при желании вы и другие люди (не только пожилые, но и старше 30 лет) можете стать ее участниками. Для уточнения деталей перезвоните по телефону регистратуры консультативной поликлиники института (044) 430−40−54 (до 15:00).

*— Меня зовут Мария, 56 лет, звоню из Винницкой области. Летом гостила у родственников на Кавказе и поразилась, что там очень много долгожителей. Почему?

— Наши сотрудники изучали образ жизни долгожителей Абхазии. Они встают очень рано и ложатся спать до девяти часов вечера, много двигаются — ходят по горам. Питаются, по нашим меркам, скудно, но гораздо здоровее, чем городские люди: мало мяса и жиров животного происхождения, простых углеводов (сахара, конфет и других сладостей). Употребляют много кисломолочных продуктов, сыров типа брынзы, постных лепешек, кукурузной каши, а также зелени, овощей, фруктов. Часто едят виноград, тыкву, зимой — сухофрукты. Большинство, включая женщин, выпивают в день по стакану домашнего красного вина, что в пересчете на чистый спирт составляет около 25 граммов. Кстати, избыток алкоголя (более 75 граммов чистого спирта в день), по данным Всемирной организации здравоохранения, наоборот, повышает смертность в два раза и сокращает продолжительность жизни на четыре года.

*— Инна Митрофановна из Киевской области, 69 лет. Стараюсь не поддаваться годам: не переедаю, гуляю, езжу на велосипеде, летом плаваю в речке. Как еще поддержать организм?

— Нашим пациентам мы предлагаем гипоксические тренировки: человек определенное время с помощью специального аппарата дышит воздухом с пониженным содержанием кислорода (12—15 процентов). Эти условия равноценны пребыванию на высоте 2500—4500 метров над уровнем моря.

Предварительно пациента тщательно обследуем, проверяем чувствительность к гипоксии. Один хорошо переносит 12 процентов кислорода, а другому плохо уже при 16, поэтому курс подбирается строго индивидуально. Во время тренировки периоды дыхания воздухом с пониженным содержанием кислорода (три — пять минут) чередуем с дыханием обычным воздухом.

После 10—15 процедур гипоксических тренировок улучшаются настроение, память, появляются и другие положительные эффекты: повышается уровень гемоглобина, активнее протекает биосинтез белка и других полезных веществ, нормализуется уровень артериального давления, глюкозы и холестерина в крови, усиливается кровоток в сосудах мозга и сердца, причем даже в самых мелких. Также улучшается физическая и умственная работоспособность.

Секреты долгожителей Ранние подъем и отход ко сну.

Активная физическая нагрузка.

Мало мяса и жиров животного происхождения, простых углеводов.

Много кисломолочных продуктов и растительной пищи: зелени, овощей, винограда, сухофруктов.

Домашнее сухое вино.

«Даже если болят ноги, нужно ходить, иначе мышцы атрофируются, а суставы потеряют подвижность»

*— «ФАКТЫ»? Анна Даниловна из Запорожья, 78 лет. Из-за боли в коленях не могу ходить. Врач говорит, что нужно менять суставы на протезы, но я пока не готова. Как улучшить состояние без операции?

— Думаю, ваш врач назначил поддерживающее лечение. Но колено может болеть из-за того, что в суставе нет жидкости, служащей смазкой, истерся хрящ. Чтобы не слечь окончательно, вам нужно хотя бы немного двигаться. Без движения мышцы не получают питания и атрофируются, в суставе ограничивается подвижность (возникает контрактура). Не сидите в квартире: примите обезболивающий препарат, который порекомендует лечащий врач, и погуляйте хотя бы возле дома, пусть даже с палочкой.

*— Это Галина Сергеевна из города Переяслав-Хмельницкий Киевской области. У меня больные почки (хронический пиелонефрит) и сахарный диабет второго типа, но врач таблетки пока не назначил, а сказал придерживаться диеты. Как мне питаться и какие витамины принимать, чтобы повысить иммунитет?

— Вам нужно ограничить белок (примерно 0,8 грамма на килограмм веса) и соленую пищу. Ешьте больше кисломолочных нежирных продуктов: творога, кефира, несладкого йогурта. Полезен напиток «Геролакт», в создании которого активно участвовали сотрудники нашего института. Три-четыре раза в неделю ешьте рыбу, а из мяса выбирайте курицу, индейку, телятину. Пищу, которая содержит быстроусвояемые углеводы — сахар, конфеты, выпечку, макароны, вареники, блюда из картофеля, — следует ограничивать. Отдавайте предпочтение гречневой и овсяной каше: кроме углеводов, которые медленно всасываются, эти крупы содержат белок. От сладкого лучше отказаться, но можно чуть-чуть меда, если нет аллергии. Пить следует около полутора литров жидкости в день, а также следить за ее выделением.

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При сахарном диабете снижается иммунитет, поэтому нужно принимать поливитамины. Есть специальные комплексы для диабетиков, но ничем не хуже тот, что разработан в нашем институте (декамевит). Принимайте по одному драже два раза в день в течение трех недель по два-три курса ежегодно. Желательно — с декабря по апрель: организм в этот период испытывает недостаток витаминов. Также полезно пить настойку эхинацеи, но с осторожностью — не больше шести — восьми капель в день.

*— Владимир Аркадьевич из Николаева, 70 лет. У меня обнаружили атеросклероз: правая сонная артерия перекрыта на 30 процентов, левая — на 45. Я никогда не злоупотреблял алкоголем, не курил. Мой вес 65 килограммов, а рост — 170 сантиметров. Можно как-то избавиться от этих бляшек?

— Думаю, состояние сосудов как для вашего возраста неплохое. Чтобы затормозить образование бляшек, употребляйте льняное масло, орехи, богатые омега-3 жирными кислотами. Хорошо принимать рыбий жир, а еще лучше — препарат омега-3 (один грамм в день). Благодаря этому будет разжижаться кровь, снизится уровень холестерина.

Важно соблюдать диету. Богатые животными жирами продукты — жирные сорта мяса, сливочное масло, блюда из субпродуктов — лучше ограничить или отказаться от них полностью. А зелени, фруктов и овощей, рыбы есть побольше.

Если повышено содержание «плохого» холестерина (липопротеидов низкой плотности), помогут препараты статины, которые подберет врач. Предварительно следует проверить, как работают печень, почки, ведь от этого зависит начальная доза лекарства. После месяца-полутора ежедневного приема (обычно на ночь) необходимо провести повторное обследование. Если динамика положительная, принимать статины можно долго.

Как затормозить развитие атеросклероза

Исключить продукты, богатые животными жирами: жирное мясо, субпродукты, а также маргарин, майонез.

Ограничить сливочное масло до 15 граммов или сало до 20 граммов, твердые сыры — не более 30 граммов в сутки. Разрешается съедать два-три яичных желтка в неделю.

Увеличить количество свежей зелени и овощей, фруктов.

Употреблять умеренное количество льняного масла, орехов.

Три-четыре дня в неделю есть рыбу, продукты моря.

Ежедневно принимать препарат омега-3, по назначению врача — статины.

«Дольше живут те, кто не переедает и любит прохладный воздух»

*— Прямая линия? Ариадна Дмитриевна из Харькова. Мне уже больше 80 лет, но я стараюсь быть активной. Можно мне заниматься скандинавской ходьбой?

— Да, но только в умеренном темпе: чтобы не возникали одышка, ощущение нехватки воздуха. Держите спину прямо, плечи расправленными, руки сгибайте в локтях под прямым углом. Чем больше мышц работает, тем лучше сжигаются калории, эффективнее тренировка. Следите за пульсом. Для пожилого человека оптимальный пульс во время физической нагрузки рассчитывается так: 200 минус возраст, и от этой цифры — 75 процентов. Если вам больше 80 лет, то пульс для вас не должен превышать 100 ударов в минуту. Очень важно, чтобы после ходьбы в течение пяти-шести минут он восстановился.

*— Меня зовут Ольга Николаевна, 73 года, живу в Киеве. Какие лекарства замедляют старение?

— Волшебной таблетки от старости нет. Поиски средств, замедляющих старение, ведутся во всем мире, в том числе и в нашем институте. Благодаря экспериментальным исследованиям найдено около 200 таких веществ. Но от эксперимента на животных до применения у людей долгий путь. Необходимы огромные финансовые затраты, в исследованиях, которые длятся годы и даже десятилетия, должны принимать участие тысячи добровольцев.

Но пока из многочисленных опытов на лабораторных животных ясно одно: те, кто меньше ест, живет дольше. Важно также снижение температуры воздуха. При высокой температуре обмен веществ идет интенсивнее, ускоряя старение. Нужно питаться здоровыми и полезными продуктами, быть активным, больше общаться, овладевать новыми знаниями. К сожалению, люди часто ленятся что-то делать, уповая на чудо-лекарство.

*— Наталия из Луцка. Мне еще год до пенсии, а брат уже пенсионер. В отличие от меня, у него замечательная память: кроссворд судоку он разгадывает за считаные минуты. Как укрепить память, сохранить интеллект?

— Берите пример с вашего брата: решайте кроссворды. Это хорошо тренирует память. Очень полезно для интеллекта играть в шахматы. А еще, не удивляйтесь, — танцевать. Танцы, кроме физической нагрузки, улучшают настроение и… укрепляют память. Хорошо, если человек помнит много стихов, а еще лучше — учит новые. Помогает даже запоминание анекдотов. Главное — чтобы мозг работал.

Также деятельность мозга улучшается, если человек что-то делает руками (особенно, если это мелкие действия): шьет, вышивает, вяжет, чинит часы. При этом в мозг идут сигналы, задерживающие старение. А еще такая работа позволяет расслабиться, отвлечься от нервной обстановки. Ведь хронический стресс плохо влияет не только на нервную систему, но и сбивает работу всего организма

Для укрепления памяти полезно

Учить стихи.

Разгадывать кроссворды.

Изучать иностранные языки.

Запоминать и рассказывать анекдоты.

Танцевать.

Делать что-то руками: вязать, шить, мастерить.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», чтобы увеличить продолжительность жизни, надо регулярно есть куриные яйца, выпивать восемь кружек чая в день и почаще мыть полы в доме.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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