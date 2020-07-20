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Мир

В РФ мальчик хотел сбежать погулять с пятого этажа, но у него порвалась простынь (видео)

5:30 20 июля 2020
Ребенок на карнизе

В городе Соликамске в Пермском крае России случился инцидент, который вполне мог закончиться трагедией: у ребёнка порвалась простынь, по которой он спускался из окна с пятого этажа.

Кадры с места происшествия публикует телекомпания «Соль ТВ».

Как рассказали местные жители, ребёнок хотел гулять, но его не пускали, поэтому он придумал такой план побега, который мог закончиться трагично.

«Мать не отпускала. Ушла из дома и закрыла его. Мальчик связал из простыней верёвку и начал спускаться. Во время спуска верёвка начала рваться, ребёнок зацепился за окно, встав на оконный отлив. Мы увидели происходящее и вызвали спасателей», — поделилась подробностями очевидица.

Спасатели спустили ребёнка на землю при помощи раздвижной лестницы. Врачи скорой помощи осмотрели ребёнка: он не получил никаких травм.

Напомним, что в апреле в городе Измаиле, на юге Одесской области, из окна третьего этажа жилого дома выпала двухлетняя девочка.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в городе Малин Житомирской области из окна высотки выпала трехлетняя девочка. Малышка упала с девятого этажа, но выжила, и сейчас находится в реанимации местной больницы. Ребенку проведена операция.

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