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Украина

Четыре года назад в центре Киева взорвали авто Павла Шеремета: что известно об этом деле

8:41 20 июля 2020
Павел Шеремет

20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля погиб журналист Павел Шеремет. Следствие выяснило, что накануне ночью под авто заложили взрывчатку, которая сработала через несколько минут после того, как Шеремет поехал на работу.

Сначала в СМИ появилась информация, что в убийстве журналиста виновны спецслужбы России, но осенью 2019 года на брифинге министр МВД Арсен Аваков заявил, что следствие установило подозреваемых. Были названы имена музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь.

Антоненко и Кузьменко взяли под стражу, Дугарь находилась под домашним арестом и должна была носить электронный браслет. Следствие шло четыре года.

С конца мая 2020 подозреваемые и их защитники знакомятся с материалами дела. Ранее полиция утверждала, что дело уже готово к суду.

Дело в отношении Антоненко, Кузьменко и Дугарь состоит из 38 томов, каждый — по 250−300 страниц, есть еще гигабайты видео- и аудио записей. В целом же расследование содержит более 200 томов.

21 мая стало известно, что подозреваемым по делу убийства Павла Шеремета — Юлии Кузьменко, Яне Дугарь и Андрею Антоненко — изменили подозрения, из которых исчезли упоминания о «ультранационалистических идеях» и «величии арийской расы», а организаторами следствие теперь называет неустановленных лиц.

Музыканту Андрею Антоненко и детскому хирургу Юлии Кузьменко суд продлил арест еще на два месяца. Еще одной подозреваемой — медсестре Яне Дугарь — Печерский районный суд смягчил меру пресечения. Ее исключили из перечня свидетелей, с которыми нельзя общаться военнослужащим, проходящим с ней службу.

К четвертой годовщине гибели Шеремета в Киеве установили памятник погибшему журналисту.

Четыре года подряд в центре украинской столицы проходят акции, посвященные памяти Павла Шеремета.

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