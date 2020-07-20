- 10:02 В команде Зеленского наметился серьезный конфликт: при чем тут Ермак и почему страдает Тимошенко
- 09:54 В Польше задержали экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака: что об этом известно
- 09:49 Юрий Шевчук поддержал массовые протесты в Хабаровске
- 09:42 Канье Уэст разрыдался на своем первом митинге в качестве кандидата в президенты США
- 09:39 Коронавинус убил еще 13 украинцев
- 09:32 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:25 Президент футбольной федерации умер от коронавируса
- 09:24 Свежие данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 09:17 Антиковидная вечеринка во Франкфурте: полицию забросали градом стеклянных бутылок
- 09:12 В России люди 10 минут провисели на аттракционе вниз головой
- 09:05 Байден опережает Трампа на 15 % по популярности среди избирателей
- 08:41 Четыре года назад в центре Киева взорвали авто Павла Шеремета: что известно об этом деле
Президент футбольной федерации умер от коронавируса (фото)
В столице Боливии Ла-Пасе на 59-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался президент федерации футбола страны (ФФБ) Сезар Луис Салинас. Ранее от осложнений после перенесенного инсульта умер президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен-Арне Хансен.
«Вице-президенты и члены исполнительного комитета Федерации футбола Боливии с сожалением сообщают о кончине главы нашей организации Сезара Луиса Салинаса Синки», — говорится в заявлении ФФБ, которую функционер возглавлял с 2018 года.
Отметим, что Салинас был доставлен 9 июля в больницу Ла-Паса из-за обострившегося гриппа. После нескольких дней, проведенных в лечебном учреждении, у Сезара Луиса был диагностирован COVID-19, а с 16 июля он был подключен к аппарату искусственной вентиляци легких.
Добавим, что за то время, что Салинас руководил федерацией футбола, Боливия сыграла лишь на одном крупном турнире, после трех поражений завершив выступления на Кубке Америки-2019 в Бразилии уже после группового этапа.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что от коронавируса умер автор единственного гола сборной Ирака в финальных турнирах ЧМ Ахмед Ради.335
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».