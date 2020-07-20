Президент футбольной федерации умер от коронавируса (фото)

В столице Боливии Ла-Пасе на 59-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался президент федерации футбола страны (ФФБ) Сезар Луис Салинас. Ранее от осложнений после перенесенного инсульта умер президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен-Арне Хансен.

«Вице-президенты и члены исполнительного комитета Федерации футбола Боливии с сожалением сообщают о кончине главы нашей организации Сезара Луиса Салинаса Синки», — говорится в заявлении ФФБ, которую функционер возглавлял с 2018 года.

Отметим, что Салинас был доставлен 9 июля в больницу Ла-Паса из-за обострившегося гриппа. После нескольких дней, проведенных в лечебном учреждении, у Сезара Луиса был диагностирован COVID-19, а с 16 июля он был подключен к аппарату искусственной вентиляци легких.

Добавим, что за то время, что Салинас руководил федерацией футбола, Боливия сыграла лишь на одном крупном турнире, после трех поражений завершив выступления на Кубке Америки-2019 в Бразилии уже после группового этапа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что от коронавируса умер автор единственного гола сборной Ирака в финальных турнирах ЧМ Ахмед Ради.

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