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Украина

Как досрочно завершить самоизоляцию при въезде в Украину: в Минздраве дали объяснение

11:33 9 июля 2020
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При въезде на территорию Украины из стран «красной зоны» (показатель заболеваемости коронавирусом превышает 40 на 100 тысяч населения) необходима самоизоляция в течение 14 дней с установлением приложения «Дій вдома» или же негативный результат ПЦР-тестирования.

Как заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, тестирование, в случае отрицательного результата позволяющее не соблюдать самоизоляцию, необходимо провдить лишь в определенных Центром общественного здоровья лабораториях.

При этом, по его словам, негативный результат тестирования поступит в приложение автоматически.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в МИД Украины создали интерактивную карту для путешествующих во время пандемии коронавируса. На ней обозначены страны, куда разрешен въезд без ограничений, куда въезжать можно лишь с определенными документами и куда въезд закрыт.

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