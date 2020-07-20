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Жара и грозы: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни
Вечером в понедельник, 20 июля, а также в ночь на вторник, 21 июля, дожди с грозами ожидаются на юге Украины, а также в районах Кропивницкого и Днепра.
Однако уже днем во вторник, по прогнозам синоптика Натальи Диденко, в этих областях будет преобладать сухая погода.
«В западных и северных областях днем во вторник ожидаются грозовые дожди, местами возможны шквалы, град. На востоке, юге и в большинстве центральных районов Украины будет сухо», — добавляет синоптик.
Температура воздуха 21 июля будет колебаться в пределах от + 25 до + 30 градусов, на юге местами будет до + 30 + 33 градусов, в западных областях — до + 22 + 27 градусов.
«В Киеве вторник закрутит грозовыми облаками, ожидается периодически дождь с грозой и порывистым ветром во время грозы. Однако солнца также хватает, эти дожди — летние, а не осенние, беспросветные. Температура в столице в течение дня вторника — до +27 +28 градусов, то есть, для лета практически идеальна», — обещает Наталья Диденко.
По ее словам, в середине недели в Украине несколько похолодает, но вскоре опять потеплеет. «В ближайшей перспективе сильной жары не видно. Наше лето — термокорректное», — шутит синоптик.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сильным ливнем в Запорожье затопило улицы — в сеть выложил видео последствий разгулявшейся стихии.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..