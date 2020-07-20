- 08:15 Канада подтвердила получение Францией "черных ящиков" сбитого в Иране самолета МАУ
- 07:47 "Скважины бурить нельзя!": эколог заявила об опасности из-за отсутствия воды в Крыму
- 07:33 Громкая музыка в наушниках повреждает слуховой нерв: как сохранить слух до старости
- 07:17 Жара и грозы: прогноз погоды на начало рабочей недели
- 06:25 Избиение пассажирки маршрутки в Днепре: появилась новая версия скандала
- 05:59 Стрельба в Вашингтоне: есть погибший и раненные
- 05:30 В РФ мальчик хотел сбежать погулять с пятого этажа, но у него порвалась простынь
- 04:57 "Власть испугалась правды": предвыборный митинг в Минске собрал тысячи людей
- 04:25 Ночная драка со стрельбой в Киеве: пострадали три человека
- 03:55 Миссия "Надежда": первая арабская страна отправила космический зонд к Марсу
- 03:25 Хотя бы раз в неделю: ученые выяснили, как сексуальная активность влияет на продолжительность жизни
- 02:47 Голуби помогут женщинам: ученые научили птиц диагностировать рак груди
Жара и грозы: прогноз погоды на начало рабочей недели
В ближайшие дни в Украине ожидается сухая и солнечная погода. Ливни с грозами накроют запад и юг страны.
По прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник, 20 июля, в западных и южных областях ожидаются сильные дожди, местами с грозами и градом. На западе температура воздуха будет в пределах +22-+24 градусов, на остальной территории до +27-+28, на юге — до +32.
Во вторник, 21 июля, запад Украины снова будут заливать ливни, которые плавно захватят Житомирскую, Винницкую, Черниговскую и Киевскую области. Температура воздуха сохранится в тех же пределах, что и 20 июля.
Напомним, в ГСЧС предупредили, что западной Украине снова угрожает новое наводнение. Уровень воды в реках Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областей может превысить допустимый на один метр. Существует угроза подтопления сельхозугодий и приусадебных участков.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»150
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сети сообщили об экстренной госпитализации Лукашенко: что известно о состоянии здоровья президента Беларуси
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?