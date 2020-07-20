Жара и грозы: прогноз погоды на начало рабочей недели

В ближайшие дни в Украине ожидается сухая и солнечная погода. Ливни с грозами накроют запад и юг страны.

По прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник, 20 июля, в западных и южных областях ожидаются сильные дожди, местами с грозами и градом. На западе температура воздуха будет в пределах +22-+24 градусов, на остальной территории до +27-+28, на юге — до +32.

Во вторник, 21 июля, запад Украины снова будут заливать ливни, которые плавно захватят Житомирскую, Винницкую, Черниговскую и Киевскую области. Температура воздуха сохранится в тех же пределах, что и 20 июля.

Напомним, в ГСЧС предупредили, что западной Украине снова угрожает новое наводнение. Уровень воды в реках Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областей может превысить допустимый на один метр. Существует угроза подтопления сельхозугодий и приусадебных участков.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

150

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter