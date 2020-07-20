27.25 / 27.50 30.90 / 31.25
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Жара и грозы: прогноз погоды на начало рабочей недели

7:17 20 июля 2020
лето

В ближайшие дни в Украине ожидается сухая и солнечная погода. Ливни с грозами накроют запад и юг страны.

По прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник, 20 июля, в западных и южных областях ожидаются сильные дожди, местами с грозами и градом. На западе температура воздуха будет в пределах +22-+24 градусов, на остальной территории до +27-+28, на юге — до +32.

Во вторник, 21 июля, запад Украины снова будут заливать ливни, которые плавно захватят Житомирскую, Винницкую, Черниговскую и Киевскую области. Температура воздуха сохранится в тех же пределах, что и 20 июля.

Напомним, в ГСЧС предупредили, что западной Украине снова угрожает новое наводнение. Уровень воды в реках Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областей может превысить допустимый на один метр. Существует угроза подтопления сельхозугодий и приусадебных участков.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

150

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Маршрутка Днепра

Избиение пассажирки маршрутки в Днепре: появилась новая версия скандала

Крым без воды

"Скважины бурить нельзя!": эколог заявила об опасности из-за отсутствия воды в Крыму

Лукашенко

В сети сообщили об экстренной госпитализации Лукашенко: что известно о состоянии здоровья президента Беларуси

Гевко Виктор

Снова "кумовство": "слуги" отправят на выборы мэра Тернополя комика из шоу Зеленского

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер