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Шоу-бизнес

Верка Сердючка устроила жаркие танцы в фонтане на Крещатике (фото)

12:45 20 июля 2020
Верка Сердючка с мамой

Популярная артистка Верка Сердючка удивила публику неожиданным появлением прямо в центре столицы. VERKA SERDUCHKA & BAND появились у фонтана на Крещатике, напротив высотного дома, в котором живет Андрей Данилко. Они устроили горячее выступление с купанием в фонтане на глазах изумленных прохожих.

Сердючка зажигала, исполнив свою новую песню Make it rain champagne, общалась с публикой и угощала киевлян и гостей города шампанским.

«Не стоим на месте, танцуем, зажигаем!» — заводила публику Верка Сердючка с традиционной звездой на голове.

Мама Верки мгновенно отреагировала на ее призывы, бросилась в фонтан, а затем пыталась исполнить брейк на спине, чем позабавила публику.

Яркое выступление Верки Сердючки на Крещатике состоялось не случайно — это были съемки праздничного концерта «З Днем народження, Україно!», который покажут на канале «Украина».

Напомним, Андрей Данилко был судьей национального отбора на «Евровидение», показав конкурсантам, как нужно зажигать на сцене.

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