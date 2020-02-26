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Как Джастин Бибер и Селена Гомес: Данилко сознался в романе с мамой Сердючки (видео)

Открывавший недавно в образе Верки Сердючки грандиозный финал национального отбора на конкурс «Евровидение-2020» артист Андрей Данилко решил немного приоткрыть завесу над своей личной жизнью, и дать ответы на некоторые волнующие фанатов вопросы. В частности, о своих отношениях коллегой по сцене, «мамой» Инной Белоконь.

Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала Люкс ФМ.

В частности, в рубрике «Соври Славе» Андрей Михайлович признался, что у него были отношения с «мамой Верки Сердючки» — актрисой и постоянной спутницей Данилко, Инной Белоконь.

Напомним, что Инна была неотъемлемым членом публичного появления Верки Сердючки на всех светских мероприятиях и концертах в роли мамы Верки, Инны Адольфовны. Ранее этой звездной парочке приписывали роман, однако ни Андрей, ни Инна слухи не комментировали.

Теперь же Андрей признал наличие когда-то страсти в отношениях вспомнил об их встрече с актрисой.

«Наша встреча — это была полная антипатия. Я думал: „Боже, шо это?“ и также думала она. Она была красавицей, а я был красавец, как Селена Гомес и Джастин Бибер. У нее была юбка-Татьянка, турецкий свитер, милировка … И я был тоже красавчик, специально одевал больше куртку, чтоб больше казаться. Потому что без нее я худой был, реально швабра», — сознался шоумен.

К сожалению, в наши дни романтические отношения между артистами, по словам певца, сменились просто дружескими — пара по-прежнему тепло общается, и даже любит отдыхать вместе в Греции.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Андрей Данилко раскритиковал бывшего премьера времен Януковича Николая Азарова за то, что тот приписывал ему фразу о каком-то «разврате в Украине». Кроме того, артист поделился собственным ноу-хау о том, как можно выступать на корпоративах богатых россиян без посещения территории страны-агрессора.

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