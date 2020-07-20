Санта Димопулос стала участницей "Танців з зірками" и бросила вызов Тарасу Цымбалюку (видео)

Экс-участница культовой группы «ВИА-Гра» Санта Димопулос приняла вызов #танціззіркамиchallengе от коллеги Надежды Мейхер. Певица и мама двоих детей сообщила об этом на своей странице в Instagram, опубликовав видео. Санта сообщила, что поборется за победу на паркете и бросила вызов актеру Тарасу Цымбалюку.

«Когда-то очень давно в детстве я обожала танцевать, и жизнь расставила другие приоритеты. Сейчас, принимая вызов на участие в шоу, я воплощаю детскую мечту вернуться на паркет в один из самых счастливых периодов моей жизни! Больше всего меня вдохновляют и поддерживают муж и старший сын, когда они узнали о приглашении в шоу „Танцы со звездами“, единогласно сказали, что надо попробовать — именно от них я получила наибольшую поддержку», — прокомментировала Санта свое участие в шоу.

Вскоре станет известно, примет ли актер, звезда фильмов «Черный ворон» и сериала «Спіймати Кайдаша» Тарас Цымбалюк, вызов от Санты.

Напомним, судьями нового сезона «Танців з зірками» на канале «1+1» стали Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис. Первым звездным участником назвали популярного певца Олега Винника. Он будет выступать в паре с Аленой Шоптенко.

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