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В "Миротворце" раскрыли новые данные о связях якобы Портнова с Кремлем
В Центре «Миротворец», анализирующем данные взломанной почты Бориса Рапопорта (подчиненного «идеолога Новороссии» Владислава Суркова), выложили в сеть новую порцию материалов о якобы создании на деньги Кремля общественной организации, которая «хотела достигать определенные цели под прикрытием правозащитной деятельности».
В «Миротворце» заявляют, что с представителями Кремля якобы контактировал экс-глава администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов. В Центре утверждают, что Рапопорту якобы было отправлено письмо-предложение о создании некой общественной организации, а также кандидатура «юристки П.», которая может ее возглавить.
Расследователи отмечают, что такая организация была создана, в нее вошли люди, ранее работавшие с Андреем Портновым.
Больше материалов по данному вопросу — на сайте «Миротворец».
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