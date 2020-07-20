В "Миротворце" раскрыли новые данные о связях якобы Портнова с Кремлем

В Центре «Миротворец», анализирующем данные взломанной почты Бориса Рапопорта (подчиненного «идеолога Новороссии» Владислава Суркова), выложили в сеть новую порцию материалов о якобы создании на деньги Кремля общественной организации, которая «хотела достигать определенные цели под прикрытием правозащитной деятельности».

В «Миротворце» заявляют, что с представителями Кремля якобы контактировал экс-глава администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов. В Центре утверждают, что Рапопорту якобы было отправлено письмо-предложение о создании некой общественной организации, а также кандидатура «юристки П.», которая может ее возглавить.

Расследователи отмечают, что такая организация была создана, в нее вошли люди, ранее работавшие с Андреем Портновым.

Больше материалов по данному вопросу — на сайте «Миротворец».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в «Миротворце» показали, как при помощи некоторых народных депутатов оказывалась помощь Кремлю

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