В "Миротворце" рассказали, как якобы Портнов при содействии нардепов помогал Кремлю

Общество и люди

Центр «Миротворец» продолжает публикацию данных из взломанной электронной почты Бориса Рапопорта — подчиненного Владислава Суркова, в то время бывшего советником российского президента Владимира Путина, с которым общался человек, называвший себя «Рашидович Казбек». Расследователи считают, что под этим ником якобы скрывается экс-глава АП бывшего президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

В «Миротворце» утверждают, что через «Казбека» Кремль получал «любую информацию по вопросам национальной безопасности Украины». А делалось это через депутатские запросы. Один из них касался событий в Одессе 2 мая 2014 года. Такой запрос якобы направлялся через ныне покойную Ирину Бережную.

Также Кремль получил проект закона о внесении изменений в Конституцию, подготовленный в 2014 году в администрации пятого президента Украины Петра Порошенко. А вместе с ним и аналитический документ, направленные на дискредитацию законопроекта. В ноябре того же года Верховная Рада проект закона так и не утвердила.

Еще один проект документа — законопроект об особом статусе местного самоуправления в ОРДЛО — попал к Рапопорту еще до того, как был внесен в парламент. В «Миротворце» заявляют, что на тот момент в АП работал «крот», который информировал «Казбека».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в «Миротворце» показали, как через народных депутатов в парламент подавались проекты документов, согласованные с Кремлем.

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