В Украине стартовали учения Sea Breeze 2020: сколько военных привлекут (фото)

В понедельник, 20 июля, в Украине начинаются международные военные учения Sea Breeze 2020. Накануне для участия в учениях в Черное море вошел американский эсминец USS Porter.

«Возвращение Porter в Черное море подтверждает приверженность шестого флота США и ВМС США нашим союзникам и партнерам по НАТО», — цитирует Deutsche Welle слова командующего шестого флота США вице-адмирала Джейна Блэка.

По информации американского вице-адмирала, в учениях примут участие дополнительные самолеты ВМС США P-8 с патрульной эскадрильи VP (47).

В этом году из-за пандемии коронавируса, учения Sea Breeze будут проходить исключительно в морской фазе с привлечением авиации. Основное внимание во время учений будет уделено отработке безопасности операций в море, среди которых противолодочная, противокатерная, противовоздушная оборона и тому подобное.

В Sea Breeze, который пройдут с 20 по 26 июля, будут участвовать 2 тысяч военных из восьми стран, в том числе 27 кораблей и 19 самолетов.

Министерство обороны Украины в соцсетях опубликовало фото с учений.

Напомним, три дня назад в России про приказу Путина объявили внезапную проверку войск. Кремль массово перебрасывает личный состав и технику к границам Украины, а также на территорию оккупированного Крыма. Для этого даже на время перекрывали Керченский пролив.

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