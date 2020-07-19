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Перекрыли Керченский пролив: Россия массово перебрасывает войска в Крым
В воскресенье, 19 июля, оккупанты перекрыли движение Керченским проливом — через крымский мост на территорию аннексированного полуострова идет переброска войск. На днях в Крыму в районе Бельбека заметили большую колонну российской военной техники.
О перебазировании военных и техники в Крым сообщил в Facebook руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.
Он опубликовал и карту и разъяснение мониторинговой группы по поводу перекрытия пролива.
Напомним, в России по приказу Путина началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов. В рамках спецоперации личный состав и военную технику разведывательных подразделений из Тверской области перебросили самолетами на аэродромы Краснодарского края и Ростовской области, граничащей с Украиной.
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