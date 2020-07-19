Перекрыли Керченский пролив: Россия массово перебрасывает войска в Крым

В воскресенье, 19 июля, оккупанты перекрыли движение Керченским проливом — через крымский мост на территорию аннексированного полуострова идет переброска войск. На днях в Крыму в районе Бельбека заметили большую колонну российской военной техники.

О перебазировании военных и техники в Крым сообщил в Facebook руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

Он опубликовал и карту и разъяснение мониторинговой группы по поводу перекрытия пролива.

Напомним, в России по приказу Путина началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов. В рамках спецоперации личный состав и военную технику разведывательных подразделений из Тверской области перебросили самолетами на аэродромы Краснодарского края и Ростовской области, граничащей с Украиной.

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