Россия перебросила военную авиацию ближе к границам Украины

В России самолеты Ил-76 перебросили личный состав и военную технику разведывательных подразделений из Тверской области на аэродромы в Краснодарском крае и Ростовской области, которая граничит с Украиной. Об сообщают российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

Сделали это после начала проверки боеготовности российских войск по инициативе президента России Владимира Путина. Всего на аэродромы Южного военного округа России было доставлено 10 единиц военной техники. Также российская авиация была проверена на готовность перебазироваться на оперативные аэродромы.

«Около 150 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, штурмовой, бомбардировочной и армейской авиации авиационных соединений 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО проверены на готовность к перебазированию на оперативные аэродромы», — говорится в сообщении.

Проверка боевой готовности проводится под руководством комиссий Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в России объявили внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов. В ответ на проверку войск в России и учения «Кавказ-2020» Украина решила провести свои военные учения по стандартам НАТО.

Также в оккупированном Россией Крыму заметили большую колонну российской военной техники.

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