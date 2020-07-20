«Динамо» объявило об отставке Михайличенко (фото)

Киевское «Динамо», несмотря на поражение от «Колоса» (0:2) в последнем туре чемпионата занявшее второе место и пробившееся в квалификацию Лиги чемпионов-2020/2021, объявило об отставке главного тренера Алексея Михайличенко и его тренерского штаба.

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«Футбольный клуб «Динамо» (Киев) выражает искреннюю благодарность главному тренеру Алексею Михайличенко и его ассистентам Вадиму Евтушенко, Сергею Федорову и Михаилу Михайлову.

Получив команду по ходу сезона, этот тренерский штаб приложил максимум усилий для выполнения задач, поставленных на сезон. Как следствие, «Динамо» выиграло Кубок Украины и заняло второе место в чемпионате, дающее право соревноваться за участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.

В то же время руководство клуба и многочисленную армию динамовских болельщиков не может удовлетворить текущий уровень игры команды, отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления в европейских клубных турнирах. Для этого игра «Динамо» должна выйти на качественно иной уровень", — говорится в сообщении на официальном сайте киевского клуба.

Вместе с главным тренером штаб покинули и его ассистенты - Вадим Евтушенко и Сергей Федоров

При этом имя нового наставника не называется — о том, кто возглавит команду и будет готовить к новому сезону, будет сообщено дополнительно.

Отметим, что Алексей Михайличенко принял «Динамо» в августе 2019 года после того, как со своей должности был уволен Александр Хацкевич. Под руководством наставника, который вернулся на должность главного тренера «бело-синих» спустя 15 лет, динамовцы не смогли преодолеть групповой этап Лиги Европы, заняли второе место в чемпионате страны, правда, с отставанием в 23 очка от донецкого «Шахтера», а также выиграли Кубок Украины, обыграв в решающем матче по пенальти полтавскую «Ворсклу» (основное время — 1:1).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что полузащитник «Динамо» Георгий Цитаишвили претендует на престижную европейскую награду Golden Boy.

Фото ФК «Динамо»

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