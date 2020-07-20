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«Путину звонить не обязательно»: в Кремле отреагировали на претензии Кадырова к Зеленскому
В России, которая, по данным украинской разведки, проводит ротацию кадровых российских офицеров военных соединений и частей на оккупированных территориях Донбасса, вновь заговорили о «гражданской войне» в Украине.
Как пишет «Капитал», пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Украине «шла гражданская война, а сейчас она в замороженном состоянии».
Эту кремлевскую мантру Песков повторил в унисон с руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым, который недавно призвал украинского президента Владимира Зеленского «позвонить Путину» и рассказать об окончании «гражданской войны».
«Конечно, нам бы хотелось, чтобы президент Зеленский выполнил те обязательства, которые несет Украина по минским соглашениям», — заявил Песков и добавил, что для этого «совершенно необязательно звонить Владимиру Владимировичу Путину, главное — прекратить войну».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявлял, что воевавшие на Донбассе в начале российской агрессии офицеры ВС РФ серьезно продвинулись по карьерной лестнице. По информации Скибицкого, разведка, в частности, фиксировала на Донбассе военных и курсантов из артиллерийской академии в Санкт-Петербурге. Они в 2017—2018 годах постоянно проходили практику в боевых условиях.633
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