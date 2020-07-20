27.41 / 27.68 31.10 / 31.62
Киев: +26
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

«Путину звонить не обязательно»: в Кремле отреагировали на претензии Кадырова к Зеленскому

15:31 20 июля 2020
Зеленский

В России, которая, по данным украинской разведки, проводит ротацию кадровых российских офицеров военных соединений и частей на оккупированных территориях Донбасса, вновь заговорили о «гражданской войне» в Украине.

Как пишет «Капитал», пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Украине «шла гражданская война, а сейчас она в замороженном состоянии».

Эту кремлевскую мантру Песков повторил в унисон с руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым, который недавно призвал украинского президента Владимира Зеленского «позвонить Путину» и рассказать об окончании «гражданской войны».

«Конечно, нам бы хотелось, чтобы президент Зеленский выполнил те обязательства, которые несет Украина по минским соглашениям», — заявил Песков и добавил, что для этого «совершенно необязательно звонить Владимиру Владимировичу Путину, главное — прекратить войну».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявлял, что воевавшие на Донбассе в начале российской агрессии офицеры ВС РФ серьезно продвинулись по карьерной лестнице. По информации Скибицкого, разведка, в частности, фиксировала на Донбассе военных и курсантов из артиллерийской академии в Санкт-Петербурге. Они в 2017—2018 годах постоянно проходили практику в боевых условиях.

633

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Зеленский

«Путину звонить не обязательно»: в Кремле отреагировали на претензии Кадырова к Зеленскому

Фахим Салех

Миллионера в Нью-Йорке расчленил его ассистент – из-за 90 тысяч долларов (фото)

Мошенник&nbsp;— мобильный

В Одессе мошенник одной 200-гривневой купюрой пополнил счет на 50 тысяч

Николай Илин

Расстрел эвакуационной группы на Донбассе: эксперты идентифицировали тело военного медика

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер