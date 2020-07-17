Россия проводит ротацию своих кадровых офицеров на Донбассе

Россия, в которой объявили проверку войск Южного и Западного военных округов, с начала текущей недели проводит ротацию кадровых российских офицеров военных соединений и частей 1АК (Донецк) и 2АК (Луганск).

По информации украинской разведки, кроме того, увеличилось количество наемников, прибывающих с территории России, которые пополняют рядовой состав в подразделениях оккупантов.

Вместе с тем, около 10 процентов из числа вновь прибывших были изолированы на карантин в связи с обнаружением у них коронавирусной инфекции.

Напомним, в сентябре в России пройдут масштабные учения «Кавказ-2020». Многие аналитики и эксперты считают, что во время этих учений Россия может начать прямое вторжение на территорию Украины.

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