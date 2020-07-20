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В Киеве возобновят работу детские санатории: что важно знать
Со вторника, 21 июля, в Киеве вновь будут работать шесть детских муниципальных санаториев, которые приостанавливали деятельность на время карантина, введенного против пандемии коронавируса. Об этом сообщает Официальный портал Киева.
«С 21 июля мы возобновляем работу шести муниципальных санаторных заведений для детей. И с 27 июля столичные дети, которые в этом нуждаются, смогут начать реабилитацию и лечение. Эта неделя нужна санаториям для оформления путевок детям», — заявил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, санатории будут работать с соблюдением строгих санитарных правил и регламентов, а их заполненность составит 50%.
За сутки 19 июля в Киеве выявили 77 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее — 87), госпитализированы 15 человек. За все время эпидемии коронавирус подтвердили у 6961 жителей столицы: 128 человек умерли, 2387 пациентов выздоровели.56
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