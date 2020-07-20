27.41 / 27.68 31.10 / 31.62
Киев: +26
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

В Киеве возобновят работу детские санатории: что важно знать

15:31 20 июля 2020
Санаторий

Со вторника, 21 июля, в Киеве вновь будут работать шесть детских муниципальных санаториев, которые приостанавливали деятельность на время карантина, введенного против пандемии коронавируса. Об этом сообщает Официальный портал Киева.

«С 21 июля мы возобновляем работу шести муниципальных санаторных заведений для детей. И с 27 июля столичные дети, которые в этом нуждаются, смогут начать реабилитацию и лечение. Эта неделя нужна санаториям для оформления путевок детям», — заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, санатории будут работать с соблюдением строгих санитарных правил и регламентов, а их заполненность составит 50%.

За сутки 19 июля в Киеве выявили 77 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее — 87), госпитализированы 15 человек. За все время эпидемии коронавирус подтвердили у 6961 жителей столицы: 128 человек умерли, 2387 пациентов выздоровели.

56

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Обезьяны

В Индии обезьяны убили женщину и четырех ее детей (видео)

Фахим Салех

Миллионера в Нью-Йорке расчленил его ассистент – из-за 90 тысяч долларов (фото)

Мошенник&nbsp;— мобильный

В Одессе мошенник одной 200-гривневой купюрой пополнил счет на 50 тысяч

Зеленский

«Путину звонить не обязательно»: в Кремле отреагировали на претензии Кадырова к Зеленскому

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер