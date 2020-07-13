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Мексиканский актер из сериала «Дикая роза» умер от коронавируса
Популярный мексиканский актер Раймундо Капетильо умер от вызванных коронавирусом осложнений в одной из больниц Мехико, куда он был госпитализирован неделю назад. Ему было 74 года. Об этом сообщает издание El Tiempo.
Раймундо Капетильо, который после школы учился на экономиста и учителя, начал сниматься в кино в 1960-х годах. Среди наиболее известных телесериалов с его участием — «Дикая роза» (где он играл доктора Рейнальдо — вместе с Вероникой Кастро и со своим двоюродным братом Гильермо Капетильо), а также «Марисоль». Он также снимался в сериалах «Лгать, чтобы жить», «Вивиана», «Женщины-убийцы». В общей сложности он снялся почти в 50 проектах. Был также известен, как театральный актер.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что от коронавируса умер легендарный футболист Норман Хантер.
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