В Киеве прогремел взрыв в кафе: первые детали ЧП

В понедельник, 20 июля, в Киеве в помещении кафе, находящегося в Деснянском районе, произошел взрыв. Ранее возле станции метро «Шулявская» взорвалась урна с мусором.

В полиции Киева сообщили, что взрыв прогремел в заведении на улице Беломорской. По предварительным данным, взорвался предмет, который находился в оставленной в заведении спортивной сумке. Также известно, что сумка находилась под столом. Люди не пострадали.

Как сообщает OBOZREVATEL, взрыв произошел в кафе Burger Sushi Point, расположенном возле станции метро «Лесная» на территории «Дарынка».

Ранее сообщалось, что студента, который получил ранения при взрыве возле станции метров «Шулянская» прооперировали.

В эти же дни в Николаеве мужчина бросил с крыши многоэтажного здания боевую гранату — она взорвалась, повредив окна квартир, фасады, гараж и автомобиль.

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