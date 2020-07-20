- 17:27 Зеленский официально представил нового главу НБУ и рассказал, чего от него ожидает
- 17:02 «Радуцкий – единственный, кто нас услышал и взялся решать нашу проблему», — эксперт
- 16:56 «Золотой мяч»-2020 вручать не будут: принято беспрецедентное решение
- 16:56 В Киеве прогремел взрыв в кафе: первые детали ЧП
- 16:55 Разумков рассказал, владеет ли его семья сетью ломбардов
- 16:52 Умер создатель медвежонка Миши – талисмана московских Олимпийских игр 1980
- 16:38 Соперница Лукашенко на выборах вывезла детей из Беларуси
- 16:33 От осложнений коронавируса на Львовщине умерла роженица
- 16:19 Умерла актриса из «Загадочной истории Бенджамина Баттона» и «Клана Сопрано»
- 16:17 В Кривом Роге похитили и пытали двоих подростков: фото и видео с места ЧП
- 16:16 Даже йогой с инструктором я сейчас занимаюсь онлайн, – Юрий Горбунов
- 16:08 В Чехии фиксируют увеличение количества случаев коронавируса среди заробитчан из Украины
В Киеве прогремел взрыв в кафе: первые детали ЧП
В понедельник, 20 июля, в Киеве в помещении кафе, находящегося в Деснянском районе, произошел взрыв. Ранее возле станции метро «Шулявская» взорвалась урна с мусором.
В полиции Киева сообщили, что взрыв прогремел в заведении на улице Беломорской. По предварительным данным, взорвался предмет, который находился в оставленной в заведении спортивной сумке. Также известно, что сумка находилась под столом. Люди не пострадали.
Как сообщает OBOZREVATEL, взрыв произошел в кафе Burger Sushi Point, расположенном возле станции метро «Лесная» на территории «Дарынка».
Ранее сообщалось, что студента, который получил ранения при взрыве возле станции метров «Шулянская» прооперировали.
В эти же дни в Николаеве мужчина бросил с крыши многоэтажного здания боевую гранату — она взорвалась, повредив окна квартир, фасады, гараж и автомобиль.601
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»