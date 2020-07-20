Дело Новака: НАБУ объявило еще одно подозрение

Продолжается расследование в рамках дела бывшего главы «Укравтодора» Славомира Новака, которого задержали в Польше.

Как сообщает в своем Twitter Национальное антикоррупционное бюро Украины, его сотрудники вместе с коллегами из Польши продолжают следственные действия в рамках расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.

«Львов. Продолжаются следственные действия в рамках совместного расследования НАБУ и Центрального антикоррупционного бюро Польши деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства. Детективы сообщили о подозрении одному из вероятно причастных к совершению преступления лиц», — говорится в сообщении.

Напомним, бывшего украинского топ-чиновника и экс-министра транспорта Польши подозревают в коррупции, а также в управлении организованной преступной группой и отмывании денег.

Ранее сообщалось, что после задержания Славомира Новака НАБУ провело обыски в офисах «Укравтодолра» в Киеве и во Львове.

Ранее Новак планировал строить в Украине платные автодороги.

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