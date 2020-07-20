Задержание Новака: что инкриминируют экс-главе "Укравтодора"

Наряду с задержанием в Польше экс-руководителя «Укравтодора» Славомира Новака, следственные действия продолжаются и в Украине.

Так, директор НАБУ Артем Сытник на брифинге заявил, что обыски продолжаются, и что еще до этого было «собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении». «Надеемся, что в ходе обысков будут получены другие доказательства, а также имущество, которое подлежит аресту и конфискации», — отметил Сытник и добавил, что фигурантам дела грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 12 лет.

«Преступные действия начинались на территории Украины, а завершались уже на территории другого государства, где и получался предмет неправомерной выгоды. От эффективного и четкого обмена информацией между антикоррупционными органами зависел результат работы», — добавил директор НАБУ.

В то же время и.о. Руководителя САП Максим Грищук рассказал об одном из эпизодов получения неправомерной выгоды: «Когда украинские компании, осуществляя строительство, не могли вовремя завершить его, он предлагал продлить действие договоров и избежать штрафов за вознаграждение». По словам Грищука, для получения и легализации неправомерной выгоды на территории Польши было специально создано предприятие.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Славомир Новак возглавлял «Укравтодор» до осени 2019 года.

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