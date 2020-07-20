- 13:06 Санта Димопулос стала участницей "Танців з зірками" и бросила вызов Тарасу Цымбалюку
- 13:02 Как защититься от клещей: простые советы и адреса травмпунктов в Киеве
- 13:02 В Киеве неадекват “заминировал” школу и пытался взорвать многоэтажку
- 12:46 Два поезда сошли с рельсов в Днепропетровской области: подробности ЧП
- 12:45 Верка Сердючка устроила жаркие танцы в фонтане на Крещатике
- 12:40 Вадим Рабинович рассказал, как осуществляется руководство в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»
- 12:31 Потеряла мужа и двоих детей: стало известно о состоянии жены погибшего тренера ФК “Мункач”
- 12:27 Жара и грозы: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни
- 12:11 «Сделано в Италии» с Лиамом Нисоном и другие премьеры: что посмотреть в кино с 23 июля
- 12:10 В Одессе крепкий мужчина подрался с беременной за место в маршрутке
- 12:03 Разумков прокомментировал жалобы нардепов на маленькие зарплаты
- 12:00 В аэропорту Одессы запускают тестирование на COVID-19: что важно знать
Дело Новака: НАБУ проводит обыски в офисах "Укравтодора" (фото)
После того, как в Польше сотрудники Центрального антикоррупционного бюро задержали бывшего главу «Укравтодора» и экс-министра транспорта Польши Славомира Новака, НАБУ пришло в офисы компании в Киеве и во Львове.
Следственные действия проводятся силами международной следственной группы в офисах «Укравтодора», компаниях-участницах тендеров госагентства, а также по месту жительства бывших должностных лиц компании и граждан Польши, предполагаемых участниках преступной организации, сообщили в Бюро.
Напомним, в Польше, кроме Новака, задержали также Дариуша С., бывшего командира JW GROM и предпринимателя из Гданьска Яцека П.
С октября 2016 по октябрь 2019 года Новак занимал должность руководителя Государственной службы автомобильных дорог Украины. С 2020 года он планировал начать в Украине строительство платных дорог с европейскими ценами за проезд.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..