Дело Новака: НАБУ проводит обыски в офисах "Укравтодора" (фото)

После того, как в Польше сотрудники Центрального антикоррупционного бюро задержали бывшего главу «Укравтодора» и экс-министра транспорта Польши Славомира Новака, НАБУ пришло в офисы компании в Киеве и во Львове.

Следственные действия проводятся силами международной следственной группы в офисах «Укравтодора», компаниях-участницах тендеров госагентства, а также по месту жительства бывших должностных лиц компании и граждан Польши, предполагаемых участниках преступной организации, сообщили в Бюро.

Напомним, в Польше, кроме Новака, задержали также Дариуша С., бывшего командира JW GROM и предпринимателя из Гданьска Яцека П.

С октября 2016 по октябрь 2019 года Новак занимал должность руководителя Государственной службы автомобильных дорог Украины. С 2020 года он планировал начать в Украине строительство платных дорог с европейскими ценами за проезд.

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