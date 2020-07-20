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Схватили за руки за миг до падения: в Тернополе спасли мужчину от самоубийства (видео)
Тернополь мог пополнить печальный список городов, жители которых пытаются жарким летом текущего года расстаться с жизнью. К счастью, в последний момент потенциальный самоубийца был спасен патрульными и сотрудникам ГСЧС.
Об этом говорится в сообщении Патрульной полиции Украины.
Согласно информации правоохранителей, в понедельник днем к ним поступил сигнал о том, что на улице Леся Курбаса в областном центре человек хочет прыгнуть вниз с восьмого этажа.
Полицейские сразу направились на балкон соседней квартиры, чтобы иметь возможность общаться с мужчиной и отговорить его от рокового шага.
К сожалению, тот категорически отказывался возвращаться в квартиру, заявив, что его кто-то преследует и пытается убить, поэтому, если в комнату попытаются войти, он сразу же прыгнет.
Патрульный Виталий Назаров долго общался с человеком, отвлекая его. Между тем его напарник Владимир Тихомирский совместно с работниками ГСЧС незаметно зашли в помещение, за мгновение до прыжка схватили мужчину за руки и втащили в помещение.
Схопили чоловіка за руки, коли той вже зірвався з вікна: патрульні Тернополя спільно з працівниками ДСНС врятували…Опубліковано Патрульна поліція України Понеділок, 20 липня 2020 р.
Чтобы человек больше не нанес себе вреда, патрульные надели на него наручники, после чего он был доставлен в специализированную больницу.
«Совместными усилиями полицейских и спасателей удалось спасти еще одну жизнь. Спасибо за отличную работу», — говорится в сообщении полиции.
Пользователи в комментариях присоединились к поздравлениям полицейских и сотрудников ГСЧС, поблагодарив их за спасенную жизнь.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале июля в Киеве на мосту Патона 20-летний студент пытался совершить самоубийство. Юноша уже забрался за поручни аварийного спуска, но прибывшие на место патрульные отговорили молодого человека от рокового шага.17
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