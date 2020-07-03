В Минздраве ответили по поводу возвращения строгого карантина

Украина

За последние несколько дней показатель заболеваемости коронавирусом в Украине на 100 тысяч населения вырос с 58-ми до близких к критической отметке 59,7 — при достижении показателя в 60 в правительстве прогнозировали возвращение к более строгому карантину.

Впрочем, как заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, даже при достижении этого показателя, тотальный карантин в Украине вводить не будут.

По его словам, данный показатель применяли для принятия решения по проведению или отмене внешнего независимого оценивания. Если бы тогда показатель превысил 60, ВНО могли перенести.

Он в очередной раз напомнил, что на территории страны действует адаптивный карантин — в зависимости от ситуации в регионах. А показатель в 60 заболевших на 100 тысяч населения не является нормой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что при достижении показателя в 60 больных на 100 тысяч населения может быть усилен карантин на уровне страны и отдельных областей.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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