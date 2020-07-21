Санкции не работают: Неижпапа рассказал, как РФ превратила Черное и Азовское моря в зону своего влияния

Командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа, считающий вполне реальным нападение российских войск из Крыма на материковую Украину, рассказал о том, что Россия «постоянно демонстрирует готовность к применению своих сил» в акваториях Черного и Азовского морей.

Об этом он заявил 20 июля в ответ на вопрос ресурса «Крым.Реалии».

«Корабли Черноморского флота постоянно пребывают в производственных районах, а именно в районах добычи газа. Также в Азовском море находятся корабли ФСБ России, и военные корабли осуществляют контроль судоходства в Керченском проливе. Это показывает то, что Черное и Азовское моря — это их зона влияния. И постоянно демонстрирует готовность к применению своих сил», — отметил контр-адмирал.

Также командующий ВМС Украины отметил, что «санкции, применяемые страны Евросоюза и США, не имеют желаемого успеха, и Российская Федерация не отказалась от своих намерений».

Издание напоминает, что командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа вместе с командующим 6-го флота США вице-адмиралом Юджином Блэком 20 июля участвовал в пресс конференции, посвященной началу международных морских учений Sea Breeze-2020. В них примут участие 27 кораблей, 19 военных самолетов и около двух тысяч военных из восьми стран.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по словам командующего Военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы, Украина, не имея возможностей тягаться с российским ЧФ, делает ставку на другие средства противостояния ему, в частности, на москитный флот. Так, патрульные катера Mark VI, продажу которых Украине одобрил Государственный департамент Соединенных Штатов, будут направлены в том числе и на Азовское море для усиления обороноспособности Украины в этом регионе. Эти катера, отмечает главком, являются одними из самых современных в своем классе. Среди их преимуществ — многовекторность применения и легкость для перемещения по суше.

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