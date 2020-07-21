- 05:53 Конгресс США одобрил инициативу об ужесточении санкций против "Северного потока — 2"
- 05:31 Санкции не работают: Неижпапа рассказал, как РФ превратила Черное и Азовское моря в зону своего влияния
- 04:54 Будет четверо потерпевших: адвокат рассказал о предстоящем суде над Ефремовым
- 04:25 Угроза всем странам региона: у Зеленского объяснили, чем опасны поездки Путина в Крым
- 03:17 Стала известная позиция Зеленского по поставкам воды в Крым
- 02:55 Смерть на детской площадке: в РФ ребенок прикоснулся к фонарю и умер
- 02:40 Опасный отдых: 30-летнего львовянина укусила змея
- 01:53 "Слуги народа" подсчитали, сколько Зеленский выполнил за год президентства обещаний
- 01:27 Догрузили работой: стало известно, чем будет еще заниматься посол в США Ельченко
- 00:58 Нарушил законы Украины: в Меджлисе призвали ужесточить санкции за поездки Путина в Крым
- 00:21 Тотальный карантин не поможет: в ВОЗ сделали важное заявление о распространении коронавируса
- 20.07 23:42 Схватили за руки за миг до падения: в Тернополе спасли мужчину от самоубийства
Санкции не работают: Неижпапа рассказал, как РФ превратила Черное и Азовское моря в зону своего влияния
Командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа, считающий вполне реальным нападение российских войск из Крыма на материковую Украину, рассказал о том, что Россия «постоянно демонстрирует готовность к применению своих сил» в акваториях Черного и Азовского морей.
Об этом он заявил 20 июля в ответ на вопрос ресурса «Крым.Реалии».
«Корабли Черноморского флота постоянно пребывают в производственных районах, а именно в районах добычи газа. Также в Азовском море находятся корабли ФСБ России, и военные корабли осуществляют контроль судоходства в Керченском проливе. Это показывает то, что Черное и Азовское моря — это их зона влияния. И постоянно демонстрирует готовность к применению своих сил», — отметил контр-адмирал.
Также командующий ВМС Украины отметил, что «санкции, применяемые страны Евросоюза и США, не имеют желаемого успеха, и Российская Федерация не отказалась от своих намерений».
Издание напоминает, что командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа вместе с командующим 6-го флота США вице-адмиралом Юджином Блэком 20 июля участвовал в пресс конференции, посвященной началу международных морских учений Sea Breeze-2020. В них примут участие 27 кораблей, 19 военных самолетов и около двух тысяч военных из восьми стран.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по словам командующего Военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы, Украина, не имея возможностей тягаться с российским ЧФ, делает ставку на другие средства противостояния ему, в частности, на москитный флот. Так, патрульные катера Mark VI, продажу которых Украине одобрил Государственный департамент Соединенных Штатов, будут направлены в том числе и на Азовское море для усиления обороноспособности Украины в этом регионе. Эти катера, отмечает главком, являются одними из самых современных в своем классе. Среди их преимуществ — многовекторность применения и легкость для перемещения по суше.45
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...