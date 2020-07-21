Денисова назвала количество украинцев, томящихся в российских тюрьмах

Две тысячи украинцев отбывают наказание в России, где на них оказывают влияние различного рода, в том числе заставляя голосовать за выгодные нынешнему режиму поправки к конституции.

Об этом написала на своей странице в Facebook Уполномоченная Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Имела честь выступить на 20-й конференции Альянса по противодействию торговле людьми ОБСЕ. Во время выступления отметила, что около 7000 граждан Украины отбывают наказание за рубежом, в том числе 2000 — в РФ», — отметила Денисова.

При этом омбудсмен указывает, что в числе украинских узников в России есть граждане — жертвы торговли людьми, которые были привлечены к перевозке и распространению наркотических средств на территории иностранных государств.

По информации омбудсмена, за последние четыре года органами Нацполиции Украины расследовалось 222 уголовных дела по таким фактам.

Напомним, Денисова подчеркнула: несмотря на то, что Россия считает многих узников Кремля своими гражданами, они остаются гражданами Украины. А принуждение к приобретению гражданства РФ международное сообщество расценивает как «еще один вид репрессивной политики Российской Федерации в отношении граждан Украины, которые оказались в условиях оккупации».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ведет переговоры с Москвой, чтобы вернуть домой украинских узников и повлиять на боевиков, в заложниках у которых находится часть Донбасса.

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