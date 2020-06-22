Украина

«Нет времени решать, верить ли Путину»: Зеленский рассказал о переговорах с Кремлем

Президент Украины Владимир Зеленский в Skype-интервью канадскому изданию The Globe and Mail сказал, что у него нет времени верить или не верить президенту России Путину, который постоянно угрожает не только Украине.

Глава государства уточнил, что ему нужно делать свою работу, чтобы приблизить мир в Украине. Поэтому Киев ведет переговоры с Москвой, чтобы вернуть узников, чтобы повлиять на боевиков, в заложниках у которых находится часть Донбасса.

Зеленский отметил, что за год своего правления на подконтрольную украинскую территорию из российских тюрем и подвалов боевиков «ДНР» и «ЛНР» вернулись более 130 человек.

Президент напомнил, что для жителей оккупированных территорий Украина открывает пункты пропуска, строит мосты, которые были разрушены не только войной, но и временем.

Глава государства акцентировал внимание на том, какую заботу украинская власть проявляет к молодежи, живущей в оккупации.

«… мы очень заинтересованы, чтобы ее не потерять. …Нам очень важно, чтобы они поступали именно в украинские вузы, на нашей территории. Мы все для этого делаем. Например, отменяем для них ВНО, чтобы дети с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма без экзаменов могли вступать в лучшие высшие учебные заведения в Украине», — отметил Зеленский.

На вопрос о предстоящем военном параде в Москве Зеленский сказал, что не поехал бы на него.

Напомним, Зеленский с целью реформирования Украины предложил народным депутатам рассмотреть законопроект о народовластии через всеукраинский референдум. Также глава государства внес в украинский парламент законопроект о судоустройстве и статусе судей.

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