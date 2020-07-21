- 09:05 Еще 760 украинцев победили коронавирус
- 08:54 Израиль продлил запрет на въезд в страну из-за коронавируса
- 08:43 Три по 50: Криштиану Роналду побил рекорд Шевченко и установил еще одно достижение
- 08:31 Ким Кардашьян взбешена признаниями Канье Уэста в том, что они хотели избавиться от ребенка
- 08:24 Водитель Renault превысил скорость за неделю 23 раза: в полиции рассказали о злостном нарушителе правил ПДД
- 08:02 Балующиеся в музее дети разбили самый большой в мире стеклянный замок стоимостью 65 тысяч долларов
- 08:01 Зеленский не хочет понять, что его окружение невероятно токсично, — Валерий Пекар
- 07:54 Суд оправдал скандально известного пловца из Гидропарка
- 07:30 Грозовые дожди и 30-градусная жара: синоптики рассказали, чего ожидать от погоды в ближайшие дни
- 07:16 Свидание авансом и тюремные пародисты: самые популярные схемы «развода» простых украинцев
- 06:53 В разведке подсчитали потери боевиков за прошедшую неделю
- 06:25 Денисова назвала количество украинцев, томящихся в российских тюрьмах
Суд оправдал скандально известного пловца из Гидропарка
В понедельник, 20 июля, Днепровский суд Киева оправдал студента-экономиста Валентина Бурьянова, который привлекался по делу об административном правонарушении в столичном Гидропарке.
Как сообщает в своем Facebook Валентин Бурьянов, суд закрыл производство из-за отсутствия события и состава правонарушения. При этом пловец продолжает утверждать, что в его действиях не было ничего противоправного.
«А это значит, что уполномоченное лицо, составлявшее протокол (новоиспеченного капитана Степанца) и его команду бойцов ждет уголовная ответственность», — уверен он.
Бурьянов обещает встречу в судах с полицейскими, которые задержали его в Гидропарке.
Ранее сообщалось, что мужчину, решившего поплавать на пляже в Гидропарке во время карантинных ограничений, задерживали сразу десять полицейских.304
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Балующиеся в музее дети разбили самый большой в мире стеклянный замок стоимостью 65 тысяч долларов (фото)
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?