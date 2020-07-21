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Происшествия

Суд оправдал скандально известного пловца из Гидропарка

7:54 21 июля 2020
Задержание

В понедельник, 20 июля, Днепровский суд Киева оправдал студента-экономиста Валентина Бурьянова, который привлекался по делу об административном правонарушении в столичном Гидропарке.

Как сообщает в своем Facebook Валентин Бурьянов, суд закрыл производство из-за отсутствия события и состава правонарушения. При этом пловец продолжает утверждать, что в его действиях не было ничего противоправного.

«А это значит, что уполномоченное лицо, составлявшее протокол (новоиспеченного капитана Степанца) и его команду бойцов ждет уголовная ответственность», — уверен он.

Бурьянов обещает встречу в судах с полицейскими, которые задержали его в Гидропарке.

Ранее сообщалось, что мужчину, решившего поплавать на пляже в Гидропарке во время карантинных ограничений, задерживали сразу десять полицейских.

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