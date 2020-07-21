Несмотря на пандемию: как обогатились за полгода Джефф Безос, Илон Маск и Билл Гейтс

Июль оказался весьма жарким месяцем для самых богатых людей в мире. В первой двадцатке рейтингов журнала Forbes и агентства Bloomberg, которые отслеживают и оценивают капиталы миллиардеров ежедневно, исходя из колебаний на фондовых рынках, произошли заметные изменения. Порой это напоминает спортивные состязания. Кто-то вырывается вперед, потом вдруг теряет очки, и его обходят соперники. Только здесь речь идет о деньгах, огромных деньгах.

Еще в начале июля казалось, что основатель компании Amazon Джефф Безос к августу станет первым человеком в истории, чье состояние превысит отметку в 200 миллиардов долларов! Акции компании стремительно росли в цене. Однако 16−17 июля они неожиданно упали, да так заметно, что Безос потерял за сутки более 8 миллиардов.

Уже 20 июля все изменилось в очередной раз. Amazon отыграла свои позиции на фондовом рынке. И капитал Джеффа за сутки вырос на 13 миллиардов долларов! Согласитесь, это невероятный рывок. По состоянию на утро 21 июля мистер Безос «стоил» 189 миллиардов. Это рекордный показатель. Bloomberg отмечает, что за шесть месяцев 2020 года Джефф увеличил свой капитал на 74,4 миллиарда долларов!

Безосу 56 лет. Он родился 12 января 1964 года в Альбукерке, штат Нью-Мексико. В 1986 году с отличием окончил Принстонский университет, став специалистом в области электроинженерии и компьютерных наук. Работал в разных компаниях на Уолл-стрит. В конце 1994 года занялся созданием интернет-магазина Amazon, который заработал в июле 1995 года. Так что в этом году компания отпраздновала свое 25-летие. Сначала магазин Безоса специализировался на торговле книгами. Постепенно ассортимент расширился за счет CD и DVD. Сегодня на Amazon.com можно купить почти все. В 2000 году Джефф основал аэрокосмическую компанию Blue Origin, которая разрабатывает собственные летательные аппараты для осуществления пилотируемых полетов в космос. В 2013 году Безос купил издательский дом, основу которого составляет одна из самых известных американских газет The Washington Post. Но основным источником дохода бизнесмена была и остается Amazon. Сегодня компания не только занимается торговлей, но и выпускает ряд популярных гаджетов, а также является одной из ведущих в мире по оказанию стриминговых услуг.

Рост акций Amazon в нынешнем году существенно отразился и на капитале бывшей жены Джеффа Маккензи Безос. Они прожили в браке 25 лет и неожиданно расстались в начале 2019 года. Оказалось, что миллиардер завел роман с телеведущей Лорен Санчес. Его внебрачная связь всплыла внезапно, когда издание National Enquirer опубликовало интимную переписку, а также несколько фотографий Джеффа и Лорен. Развод был оформлен в апреле 2019 года. Маккензи получила по его условиям 25% акций Amazon, из тех, что принадлежали ее мужу. На тот момент ее доля оценивалась в 35,6 миллиарда долларов.

13 июля 2020 года 50-летняя Маккензи на один день стала самой богатой женщиной в мире. Forbes сообщил, что ее капитал вырос до 65,2 миллиарда долларов. Но уже 14 июля фондовый рынок слегка качнуло, и госпожа Безос утратила лидерство. Первое место среди женщин вернула себе Франсуаза Беттанкур-Майерс. Французской бизнес-леди 10 июля, кстати, исполнилось 67 лет. Свое богатство она получила осенью 2017 года после смерти матери — Лилиан Беттанкур, на протяжении многих лет руководившей компанией L’Oreal.

Франусазе пришлось побороться за эти деньги. Дело в том, что Лилиан на старости лет попала под сильное влияние своего любовника, фотографа Франсуа-Мари Банье. В 2008 году она передала ему акции L’Oreal на 1,3 миллиарда долларов. Франусаза написала заявление в полицию, обвинив Банье в том, что он использует физическую и психологическую слабость Лилиан в корыстных целях. Все это вылилось в скандальный судебный процесс. Он завершился в 2011 году. Мадам Беттанкур признали инвалидом на том основании, что она страдала болезнью Альцгеймера. Ее отстранили от управления компанией. Также она не могла больше самостоятельно распоряжаться своими деньгами. Опекунами Лилиан суд назначил Франсуазу.

По состоянию на 21 июля капитал Франсуазы Беттанкур-Майерс оценивается в 66,3 миллиарда долларов. Самая богатая женщина в мире в общем рейтинге занимает 11-е место. Маккензи Безос на 13-м месте — 63,1 миллиарда долларов. Однако динамика роста капитала — в пользу американки. За полгода состояние бывшей жены Джеффа Безоса выросло на 26 миллиардов долларов. У госпожи Беттанкур-Майерс — на 7,3 миллиарда долларов. Многие аналитики уверены в том, что рост акций Amazon продолжится и во втором полугодии. И тогда Маккензи Безос прочно займет первое место среди женщин и войдет в первую десятку рейтинга самых богатых людей в мире.

Июль оказался весьма успешен для Илона Маска. Пошли в гору акции компаний Tesla и SpaceX. 49-летний бизнесмен-изобретатель впервые в своей жизни вошел в первую десятку рейтингов Forbes и Bloomberg. По состоянию на 21 июля его капитал оценивается в 74,5 миллиарда долларов. Forbes поставил Маска на пятое место, Bloomberg — на шестое.

Пока сложно сказать, надолго и Илон сохранит свои позиции. Все зависит от того, как будут идти дела у Tesla, которая занимается производством электромобилей. Что касается SpaceX, то ее успехи очевидны. Она стала первой в мире частной компанией, осуществившей пилотируемый полет на орбиту. Корабль Crew Dragon 31 мая доставил на МКС американских астронавтов Роберта Бенкена и Дугласа Херли, положив конец многолетней монополии России на пилотируемые космические запуски.

4 мая у Маска родился сын. Это его седьмой ребенок. Первые шесть появились в браке с канадской писательницей Жюстин Уилсон. Их старший сын Невада Александр умер спустя 10 недель после рождения. После этого Жюстин родила еще пятерых сыновей с помощью искусственного оплодотворения. Матерью седьмого ребенка стала канадская певица Граймс.

Илон Маск с новорожденным сыном

Forbes и Bloomberg по-разному оценивают состояние не только Маска, но и ряда других бизнесменов. Например, по версии Forbes, второе место занимает сейчас французский предприниматель Бернар Арно. Он же является самым богатым человеком в Европе. Его капитал журнал оценивает в 113,8 миллиарда долларов. Эксперты Bloomberg считают иначе. Мсье Арно согласно их данным «стоит» 94,7 миллиарда долларов, что сохраняет за ним первое место в Европе, но делает его третьим в общем рейтинге. Кроме того, Bloomberg утверждает, что глава концерна LVMH за полгода потерял 10,6 миллиарда долларов! Бернару Арно 71 год. Его компания объединяет в себе несколько всемирно известных брендов, занимающихся выпуском дизайнерской одежды, ювелирных изделий, парфюмерии, элитного алкоголя и прочих предметов роскоши. У Арно пятеро детей от двух браков. Его вторая супруга — канадская пианистка Элен Мерсье.

Bloomberg ставит на второе место в рейтинге Билла Гейтса, оценивая его капитал в 118 миллиардов долларов. За полгода основатель Microsoft стал богаче на 4,8 миллиарда долларов. Forbes утверждает, что 64-летний Гейтс «стоит» 113,4 миллиарда долларов.

Четвертое место в обоих рейтингах удерживает Марк Цукерберг. Основатель Facebook владеет капиталом в размере 90,3 миллиарда долларов, считает Forbes. Bloomberg полагает, что у 36-летнего Марка 93,1 миллиарда долларов. За полгода он увеличил свое состояние на 14,8 миллиарда долларов.

Если у Гейтса и Арно идет постоянная борьба за второе место, то за право занимать пятую строчку сражаются Маск и Стив Балмер, бывший генеральный директор Microsoft. Bloomberg утверждает, что 64-летний бизнесмен за полгода стал богаче на 18 миллиардов долларов. Сейчас его капитал оценивается в 76,1 миллиарда. Forbes считает, что состояние Балмера — 72,2 миллиарда долларов, и ставит его на седьмое место в рейтинге, пропустив вперед не только Илона Маска, но и индийского бизнесмена Мукеша Амбани (72,7 миллиарда долларов). В списке Bloomberg Амбани занимает восьмое место (72,1 миллиарда). За полгода он стал богаче на 13,5 миллиарда долларов.

Первое полугодие оказалось крайне неудачным для легендарного американского инвестора Уоррена Баффетта. Он потерял 17,2 миллиарда долларов. 89-летний «оракул из Омахи», как его обычно называют западные СМИ, на протяжении многих лет неизменно входил в первую пятерку рейтингов самых богатых людей в мире. Теперь он занимает восьмое место по версии Forbes (72 миллиарда долларов) и девятое — по версии Bloomberg (72,1 миллиарда долларов).

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в период карантина, за два месяца, состояние самых состоятельных людей в США увеличилось в общей сложности на 434 миллиарда долларов.



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