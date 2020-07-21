27.46 / 27.74 31.14 / 31.70
Киев: +23
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Украинская шахматистка Ушенина победила в суперфинале Гран-при ФИДЕ соперницу из России (видео)

10:09 21 июля 2020
Анна Ушенина

Титулованная украинская шахматистка Анна Ушенина за 10 секунд до окончания решающей партии вырвала победу у экс-чемпионки мира россиянки Александры Костенюк в суперфинале продолжавшегося в течение месяца женского онлайн-турнира по быстрым шахматам Women’s Speed Chess Championship — 14,5:13,5.

Читайте также — Анна Ушенина: «В выделенную мне три года назад квартиру я так и не вселилась»

Этот Гран-при ФИДЕ был турниром абсолютно уникальным. В нем приняли участие все желающие спортсменки, имеющие звание не ниже кандидатского и получившие шанс побороться за возможность встретиться с титулованными гроссмейстерами — знаменитой китаянкой Хоу Ифань, украинкой Анной Музычук, россиянками Екатериной Лагно и Александрой Костенюк, американкой Ириной Круш, казахстанской шахматисткой Жансаей Абдумалик.

При этом экс-чемпионка мира и Европы, 34-летняя харьковчанка Ушенина, находящаяся лишь на 50-й строчке в рейтинге ФИДЕ, не вошла в число сеяных игроков и, в отличие от Костенюк, вынуждена была участвовать во всех квалификационных этапах.

В решающем противостоянии женского турнира лета две чемпионки мира за четыре часа провели почти 30 партий с жестким контролем времени. Роковой для россиянки стала заключительная одноминутная партия, в которой действующая чемпионка Европы по блицу Костенюк за 10 секунд до окончания зевнула ладью и сделала чемпионкой украинку. Грубейшая ошибка россиянки поразила не только участниц поединка, но и комментаторов встречи, одним из которых была знаменитая украинская шахматистка Анна Музычук.

«Я пыталась играть в свои шахматы, потому что Александра очень хороший игрок. Знаю, что она очень сильна в острых, тактических позициях и любит атаковать, поэтому я старалась этого избегать. Очень рада выиграть титул», — цитирует Анну Ушенину официальный сайт ФИДЕ.

За свой успех харьковчанка заработала 6,5 тыс. долларов, Александре Костенюк досталось 3,5 тыс. в американской валюте.

Отметим, что Ушенина — 14-я в истории шахмат и первая среди украинских шахматисток чемпионка мира (2012—2013 годы). В составе женской сборной Украины она побеждала на Всемирной шахматной олимпиаде (2006 год), командном чемпионате Европы (2013-й) и командном чемпионате мира (2013-й). Харьковчанка — чемпионка Европы по шахматам 2016 года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины одолела команду России в суперфинале Мировой лиги по онлайн шахматам.

Фото fide.com

55

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Стрельба в Луцке: вооруженный преступник взял в заложники пассажиров автобуса (фото)

Стрельба в Луцке: вооруженный преступник взял в заложники пассажиров автобуса (фото)

Лисья нора

Искали трое суток: пропавшую на Виннитчине девушку-подростка обнаружили в лисьей норе

На месте происшествия

На Подоле в Киеве взорвали банкомат: детали и фото происшествия

Стрельба в Луцке

Переполох в Луцке: очевидцы сообщают о стрельбе в центре города (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер