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Украинская шахматистка Ушенина победила в суперфинале Гран-при ФИДЕ соперницу из России (видео)
Титулованная украинская шахматистка Анна Ушенина за 10 секунд до окончания решающей партии вырвала победу у экс-чемпионки мира россиянки Александры Костенюк в суперфинале продолжавшегося в течение месяца женского онлайн-турнира по быстрым шахматам Women’s Speed Chess Championship — 14,5:13,5.
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Этот Гран-при ФИДЕ был турниром абсолютно уникальным. В нем приняли участие все желающие спортсменки, имеющие звание не ниже кандидатского и получившие шанс побороться за возможность встретиться с титулованными гроссмейстерами — знаменитой китаянкой Хоу Ифань, украинкой Анной Музычук, россиянками Екатериной Лагно и Александрой Костенюк, американкой Ириной Круш, казахстанской шахматисткой Жансаей Абдумалик.
При этом экс-чемпионка мира и Европы, 34-летняя харьковчанка Ушенина, находящаяся лишь на 50-й строчке в рейтинге ФИДЕ, не вошла в число сеяных игроков и, в отличие от Костенюк, вынуждена была участвовать во всех квалификационных этапах.
В решающем противостоянии женского турнира лета две чемпионки мира за четыре часа провели почти 30 партий с жестким контролем времени. Роковой для россиянки стала заключительная одноминутная партия, в которой действующая чемпионка Европы по блицу Костенюк за 10 секунд до окончания зевнула ладью и сделала чемпионкой украинку. Грубейшая ошибка россиянки поразила не только участниц поединка, но и комментаторов встречи, одним из которых была знаменитая украинская шахматистка Анна Музычук.
«Я пыталась играть в свои шахматы, потому что Александра очень хороший игрок. Знаю, что она очень сильна в острых, тактических позициях и любит атаковать, поэтому я старалась этого избегать. Очень рада выиграть титул», — цитирует Анну Ушенину официальный сайт ФИДЕ.
За свой успех харьковчанка заработала 6,5 тыс. долларов, Александре Костенюк досталось 3,5 тыс. в американской валюте.
Отметим, что Ушенина — 14-я в истории шахмат и первая среди украинских шахматисток чемпионка мира (2012—2013 годы). В составе женской сборной Украины она побеждала на Всемирной шахматной олимпиаде (2006 год), командном чемпионате Европы (2013-й) и командном чемпионате мира (2013-й). Харьковчанка — чемпионка Европы по шахматам 2016 года.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины одолела команду России в суперфинале Мировой лиги по онлайн шахматам.
Фото fide.com55
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