Элина Иващенко заняла на "Славянском базаре" первое место и получила спецпремию от Лукашенко (фото)

Молодая украинская певица Элина Иващенко, победительница шоу «Голос. Дети» и «Черноморских игр», заняла первое место на конкурсе эстрадных исполнителей «Славянский базар» в Витебске (Беларусь). По результатам двух конкурсных дней она набрала 134 балла. Столько же оказалось и у белорусского представителя Романа Волознева.

Он получил от жюри высший балл за исполнение песни «Свеча». Во втором выходе — с мировым хитом — белорус уступил Элине, которая блестяще исполнила композицию Бейонсе Listen («Послушай»). Также Иващенко впечатлила исполнением народной песни «Ой, у вишневому саду».

Но глава жюри конкурса российский певец Олег Газманов решил отдать Гран-при «Славянского базара» и приз в 20 тысяч долларов белорусу. Элине досталось первое место и 15 тысяч долларов. Также она получила специальную премию «Славянская надежда», которую учредил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Спасибо огромное „Славянский базар“. Большая радость везти в Украину первое место с вашего фестиваля. И невероятная благодарность вам, Александр Григорьевич, за особую премию. Для меня это большая честь!» — написала Элина на своей странице в Instagram после окончания конкурса.

На «Славянском базаре» в рамках концерта «З Україною в серці» выступили Таисия Повалий, Николай Гнатюк, Тина Кароль, Ирина Билык, Геннадий Витер, группа KAZKA, Павел Зибров. На своей странице в Instagram он поделился фото из Витебска.

Напомним, в сети раскритиковали украинских артистов за то, что они выступали на одной сцене с российскими звездами, поддерживающими политику Путина.

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