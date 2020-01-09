Одноклассники надо мной издевались, завидовали, что я пою, — победительница «Х-фактора»

Шоу-бизнес

17-летняя Элина Иващенко из Броваров стала победительницей десятого сезона шоу «Х-фактор» (СТБ). По силе ее голос сравнивают с Адель. Подопечная Игоря Кондратюка сразила своим вокалом и остальных судей проекта: Олю Полякову, Настю Каменских и Андрея Данилко. Зрители отдали Элине свои голоса, оставив позади опытного артиста из Беларуси Георгия Колдуна. Элина говорит, что победу в «Х-факторе» она посвящает своей маме, которой нет в живых. Девушку на проекте поддерживали друзья и бабушка с дедушкой, воспитавшие талантливую певицу. «Думаю, мама смотрит на меня с небес и гордится», — призналась Элина «ФАКТАМ». Читайте также: Признание Андрея Данилко и Оля Полякова на коленях: самые яркие моменты суперфинала «Х-фактора» (видео)

«Мы с Георгием Колдуном сильно сдружились и обсуждали, обижусь ли я, если он выиграет»

— Элина, ровно через три года после победы в проекте «Голос. Діти» вы завоевали главный приз уже взрослого вокального шоу.

— Согласна, история повторилась. Хотя, признаюсь, после детского «Голосу» я, наверное, пошла не тем путем. Стала достаточно известной, выступала на концертах, корпоративах. И в этой суматохе как-то забыла о том, что надо двигаться дальше. Прошло время, популярность спала, приглашения перестали поступать. В 15 лет меня еще не воспринимали как серьезного артиста. Я углубилась в учебу, работу и забыла о сцене. Но, когда мне исполнилось 17 лет, поняла, что без выступлений, концертов просто не могу жить.

— Успели уже поработать?!

— После девятого класса поступила в Киевскую музыкальную академию имени Глиэра на эстрадный вокал. Параллельно работала радиоведущей и преподавателем по вокалу в одной из продюсерских компаний в Броварах. Именно в этот период я практически забыла о том, что в первую очередь являюсь певицей.

— И решили прийти на «Х-фактор»?

— Это произошло случайно. Увидела рекламу о десятом сезоне проекта в социальной сети и решила попробовать свои силы. Хотя, признаюсь, понимала, что во второй раз победить в вокальном шоу вряд ли удастся. Мне просто хотелось попробовать. И… получилось!

— У вас уже появился продюсер?

— Пока нет, но я собираю команду. «Х-фактор» дал мне очень многое в понимании того, что такое шоу-бизнес. Я с новой силой влюбилась в сцену и готова двигаться дальше. У меня забит график на новогодние и рождественские праздники.

— Неужели, пройдя в двенадцатку лучших вокалистов десятого сезона, все еще не верили в свои силы?

— Никто из нас, участников, не знал, за кого зрители отдадут свои голоса. До последнего я думала, что мне таки удастся пройти в суперфинал, но победу завоевать не смогу. К тому же моим соперником был сильный вокалист — Георгий Колдун. Мы с Гошей сильно сдружились и обсуждали, обижусь ли я, если он выиграет. Я призналась, что мне будет неприятно, но найду в себе силы порадоваться за него.

— Что вы чувствовали, когда ведущая Даша Трегубова объявляла имя победителя?

— Она так долго тянула этот момент. Накал страстей на сцене был огромный. Я стояла возле Игоря Васильевича и видела, как он тоже волнуется. Очень хотелось ему сказать: «Не переживайте, все будет хорошо». Но произнести эту фразу так и не смогла — эмоции меня настолько разрывали, что заплетался язык. А потом услышала свое имя и уже не смогла сдержать слез.

Игорь Кондратюк очень волновался за свою воспитанницу, но Элина Иващенко таки стала лучшей

— Удалось выспаться накануне суперфинала?

— Я всегда перед важными мероприятиями плохо сплю. Смогла уснуть лишь на три часа и уже в восемь утра в день суперфинала репетировала в павильоне.

«Мама ушла из жизни, когда мне исполнился год и десять месяцев. Ей было всего 25 лет»

— Ваш путь в прямых эфирах «Х-фактора» начался с травмы.

— Это произошло на втором эфире. У меня должна была быть достаточно сложная хореографическая постановка. Мы тщательно ее готовили. За два дня до выступления, во время репетиции, я сделала неправильное движение, и моя коленная чашечка «съехала» в сторону, разорвалась связка. Это был кошмар! Но я сразу сказала, что номер должен состояться. Девушки танцевали, а я стояла неподвижно.

— До самого суперфинала вы были с повязкой.

— Каждый день была в лонгете, не снимала ее ни на секунду. Врачи сказали, что месяц я должна ходить к реабилитологу, чтобы научиться разгибать и сгибать колено. Кстати, подобная травма у меня случилась и на финале проекта «Голос. Діти» — тогда возникла проблема с мениском. Ситуация была катастрофическая, но я победила. Вот и не верь после этого в приметы.

«До последнего я думала, что победу завоевать не смогу», — признается Элина

— Вы выходили на сцену в дуэте с Олегом Винником. Как ощущения?

— Это было очень волнительно еще и потому, что мы репетировали всего два раза. Причем уже в день прямого эфира. Когда выходишь петь на сцену с такой звездой, то просто не имеешь права на ошибку. Признаюсь, всегда думала, что Олег немного «зазвездившийся». Но оказалось, что он совершенно другой — простой, комфортный, настоящий профессионал.

— Знаю, что вы участвовали в кастинге на «Евровидение».

— Да, и сейчас жду ответ. Для меня в настоящее время очень важно представить Украину на международном песенном конкурсе. Осталось только научиться побеждать без каких-либо травм.

— Как давно вы поете?

— Бабушка говорит, что с пеленок. В возрасте четырех лет меня отдали в ансамбль народной музыки «Калинка», где я была солисткой. Хотя, признаюсь, музыкой в детстве заниматься не хотела. Меня приходилось заставлять. Ходила в музыкальную школу и плакала, поскольку было совершенно не интересно. Хотелось бегать на улице, играть с друзьями. Один год я занималась по классу аккордеона, затем перешла на фортепиано. Лишь лет после десяти поняла, что мне нравится заниматься вокалом.

— Кто у вас в семье поет?

— Моя мама была актрисой, она прекрасно пела. Говорят, у меня голос очень похож на тот, который был у нее. По маминой линии в семье все поют. Наверное, это предсказуемо, что у меня вокальные данные.

— Помните маму?

— Она ушла из жизни, когда мне исполнился год и десять месяцев. Ей было всего 25 лет. Бабушка рассказывала, что мама мечтала о том, чтобы я стала юристом. Маме в жизни ничто не давалось легко, и она говорила, что не хочет, чтобы ее дочь стала артисткой. Но, думаю, где-то в глубине души она все-таки хотела видеть меня на сцене, и была бы счастлива, если бы узнала о моих нынешних успехах. Несмотря на то что мне пришлось пережить.

«Однажды девочка так ударила меня, что при этом поломала себе палец»

— Не все складывалось так, как хотели?

— Особенно, когда училась в школе. Я знаю, что такое буллинг. Надо мной издевались из-за лишнего веса, завидовали тому, что пою и побеждаю на конкурсах. Помню, как однажды девочка так ударила меня, что при этом поломала себе палец. Доходило до таких моментов, когда не хотелось идти в школу, потому, что понимала — там надо мной снова будут издеваться. После того как я вернулась в класс, выиграв на «Голосі. Діти», все сразу стали белыми и пушистыми, но от этого мне было еще противнее.

— Какой выход нашли из той ситуации?

— Моя семья была в курсе того, что происходит. Самым близким людям пришлось идти в школу, разбираться. Но многие преподаватели были не на моей стороне, меня защищал только директор.

— У вас был лишний вес?

— С килограммами у меня всегда были проблемы. Начала бороться с лишним весом год назад, когда поняла, что все кроется в моей голове. За месяц до «Х-фактора» похудела на 13 килограммов. Правильно питалась, ела пять раз в день, ограничила себя в сахаре и мучных изделиях. Ходила в спортзал пять раз в неделю и сейчас жду момента, когда снова смогу туда вернуться.

На самом деле, поврежденное колено — не единственная моя травма за время «Х-фактора». За месяц до начала прямых эфиров сломала правую ногу. Приезжала на репетиции в гипсе с костылем и прыгала все время на левой ноге. Наверное, из-за этого и повредила колено.

— Денежный приз вы уже получили?

— Да, полмиллиона гривен. Но, признаюсь, я вспомнила о том, что выиграла деньги, лишь на следующий день после победы. Для меня это было не самым важным. Теперь понимаю, что хочу вложить полученные средства в творчество — снять клип, писать песни. Часть суммы отдам в детский дом. Хочу, чтобы воспитанники имели возможность проявить себя в том, о чем они мечтают.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивное интервью с солистами музыкальной группы «ZBSband» Богданом Буйлуком и Владиславом Онищенко, которые завоевали главный приз шоу «Х-фактор» в 2018 году.

Фото СТБ

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter