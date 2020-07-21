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Теракт в Луцке: захватчик выдвинул условия (видео)
В Луцке вооруженный мужчина взял в заложники около 20 пассажиров автобуса, и выдвинул требования.
Как сообщает информагентство «Конкурент», злоумышленник поздравил всех с днем антисистемы и заявил, что «государство — это первый террорист».
Он потребовал, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили заявления о том, что именно они — террористы в законе.
«Правда из уст 24-х спасет жизни сотен», — заявил террорист.
На месте захвата автобуса слышны звуки выстрелов. Скорее всего, огонь ведет террорист.
В области введен оперативный план «Заложник». Центр города перекрыт для обеспечения безопасности граждан.
Ранее сообщалось, что у злоумышленника много оружия, в том числе и автоматического, а также гранаты и мина. Свои требования мужчина пообещал опубликовать в соцсетях. Есть информация о еще одной мине, размещенной в людном месте.666
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…