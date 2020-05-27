«Штамп в паспорте ничего не значил»: новая возлюбленная Остапчука раскрыла подробности их романа

Шоу-бизнес

Телеведущий Владимир Остапчук после громкого развода официально представил новую возлюбленную и рассказал историю их знакомства. На тот момент он был женат на Елене Войченко. Нынешняя избранница Владимира считает, что штамп в его паспорте ничего не значил. Кристина уверена, что не разрушала брак и разлучницей себя не считает.

«Как юрист могу сказать, что официальный штамп в паспорте в нашей стране и вообще в моих взглядах ничего не значил. Они приняли решение, они уже не пара, разошлись — это самое главное. Если бы он еще жил там, то можно было бы мне задать такой вопрос. А так — нет», — отметила Кристина Горняк в программе «Зірковий шлях».

Владимир говорит, что на Кристину несправедливо обрушились с критикой.

«Многие писали „разлучница“, „отбила“ — это абсолютная неправда, ложь. Хочу попросить у Крис прощения за то, что она это так пережила. Ни слова мне не сказала, хотя для нее это было сложно», — рассказал Остапчук каналу «Украина». Он также утверждает, что закрутил роман после того, как принял решение о разводе и жил отдельно.

«То, что я встретил Кристину, не было тем, чего много я видел в Интернете. Отношения с Еленой завершились в конце августа, отношения с Кристиной начались через месяц или даже чуть больше. И когда люди говорят, что я не закончил еще предыдущие отношения — да закончил я их, поставил точку. Юридически в стране могут разводиться годами», — убеждает Владимир Остапчук.

Напомним, телеведущий долгое время скрывал роман с Кристиной, однако пару видели вместе на отдыхе и мероприятиях. Владимир публично признал роман после официального развода. Похоже, шоумен готовится к новому браку. Остапчук заинтриговал намеком на помолвку.

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