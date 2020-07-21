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Происшествия

Террорист, захвативший автобус с людьми в Луцке, связался с журналистом

13:03 21 июля 2020
Максим Плохой

Вооруженный мужчина, захвативший в Луцке заложников, связался с журналистом Юрием Бутусовым и потребовал, чтобы сотрудники массмедиа распространили его требования, изложенные в Twitter.

«Только что мне звонил захвативший автобус с людьми в Луцке „Максим Плохой“. Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно. Он требует от журналистов распространения его требований, которые изложены в обращении. Его требования опубликованы. Сказал, что хочет, чтобы все журналисты к нему приехали», — пишет Бутусов на своей страничке в соцсетях.

Бутусов сообщил, что готов подъехать, если «Максим Плохой» в обмен на него отпустит из автобуса женщин и детей, однако террористу что-то не понравилось.

«Он сказал, что подозревает, будто я сотрудник полиции, и бросил трубку. Вот, пишу на своем аккаунте, я действительно с вами говорил, Максим, готов выехать, в обмен на часть заложников», — добавил журналист.

Тем временем в Twitter, аккаунт в котором якобы принадлежит «Плохому», появилось сообщение: «Ау, журналисты». Кстати, аккаунт был заведен в июле 2020 года. Ранние записи в нем датированы 12 и 14 июля этого года.

Все новости о захвате заложников в Луцке читайте на сайте «ФАКТОВ».

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