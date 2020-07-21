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Происшествия

Теракт в Луцке: что сейчас происходит возле автобуса с заложниками (видео)

13:40 21 июля 2020
Захват заложников в Луцке

В Луцке, где вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками, полиция просит прохожих отойти подальше от места, где находится транспортное средство.

Стрим с места событий ведет местный житель — видео выложили в Telegram-канале Teza. «Возможно, будет перестрелка», — говорит автор видео.

Все новости, связанные с захватом заложников в Луцке, читайте на сайте «ФАКТОВ».


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